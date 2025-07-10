鉅亨網編譯段智恆 2025-07-10 02:00

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根據《CNBC》周三 (9 日) 報導，美國總統川普日前傳出擬提前宣布下任聯準會 (Fed) 主席人選，並考慮設立「影子主席」(shadow chair) 以向現任主席鮑爾施壓降息，引發市場與學界對 Fed 獨立性的疑慮，也讓接班人選的公信力未上任先蒙陰影。

川普欲伸手Fed人事 接班人恐未上任就失信(圖：REUTERS/TPG)

川普對 Fed 的批評近日升溫，除多次公開呼籲大幅降息以減輕國債利息負擔，更對鮑爾動作過於遲緩表達強烈不滿，甚至指責其「慢郎中」風格拖累經濟。外媒分析認為，無論接班人選為何，若川普以干預貨幣政策為前提提前敲定，恐使市場對該名新任主席的獨立性產生疑慮。

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影子主席設想 引發制度與市場動盪疑慮

外媒報導指出，川普考慮在鮑爾任期結束前就宣布其接班人選，甚至可能讓其以「影子主席」身分提前發聲，對 Fed 施加壓力。根據市場理解，此舉幾乎等同於削弱現任主席權限，並可能擾亂貨幣政策制定程序。

市場觀察人士擔憂，一旦 Fed 未來的決策被視為配合行政命令，可能將 Fed 從過往相對獨立、技術導向的機構角色，推向充滿政治色彩的決策環境，進而影響利率預期與資本市場穩定。

TS Lombard 經濟學家柏金斯 (Dario Perkins) 指出，「真正的輸家不是鮑爾，而是他的接班人，這位尚未出現的人選，其正當性與是否配合交易任命，都已備受質疑。」

潛在人選與制度瓶頸難解

儘管川普有意提前布局，但制度與人選安排仍存變數。現行 Fed 理事會任命制度規定，主席需由總統提名、經參議院同意，且在現任期滿前無法單方面解除職務。鮑爾任期將於 2026 年 5 月屆滿，若未主動請辭，川普僅能於任期結束後另擇接班人。

此外，目前 Fed 理事會僅有一席將於 2026 年 1 月空缺。若川普屆時未能說服鮑爾提早下台，可能只能從現任理事中挑選繼任者，進一步限制其人事操作空間。

被點名的潛在人選包括財長貝森特 (Scott Bessent)、前理事華許 (Kevin Warsh) 與白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett)。不過有學者指出，提前被公開點名可能對個人聲譽造成損害，也提高政治與媒體壓力，讓有實力的候選人反而卻步。

市場恐受影響、通膨風險升溫

川普主張大幅降息以降低債務利息，甚至聲稱若降息三個百分點，每年將為政府節省高達 8,000 億美元。然而，目前聯準會利率仍維持在 4.33% 水準，若照此幅度調降，恐引發市場對通膨反彈的疑慮。

儘管市場普遍預期 Fed 最快將於 9 月再度啟動降息，但川普若在秋季提前公布接班人並讓其發聲，不但可能削弱鮑爾決策權威，更可能擾亂市場對利率路徑的判斷。

哥倫比亞大學法學教授曼南德 (Lev Menand) 指出：「提前提名主席並讓其在上任前就公開介入決策，是高風險的安排，若處理不慎，將重創市場信心。」