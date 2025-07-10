〈美股盤後〉川普第二波關稅函未見台灣 輝達盤中市值升破4兆美元 那指登新高

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-07-10 05:01

‌



美國總統川普週三 (9 日) 公布最新一輪關稅通知函，儘管貿易緊張情勢升溫，但市場對聯準會可能降息的預期轉強，使投資人信心回穩，標普 500 指數收高約 0.61%，那指登上歷史巔峰，輝達盤中市值衝上 4 兆美元。

川普第二波關稅函未見台灣 輝達盤中市值升破4兆美元 那指登新高 (圖：shutterstock)

川普宣布，自 8 月 1 日起，來自菲律賓的商品將被課徵 20% 關稅，汶萊與摩爾多瓦商品將課徵 25%，而阿爾及利亞、伊拉克、利比亞與斯里蘭卡的進口產品則將被課以 30% 的關稅。不過，這波新增關稅名單未見台灣。

‌



此外，在美股週三盤後，川普再針對金磚國家之一的巴西發出通知，表示將對其商品徵收高達 50% 的關稅，理由包括對巴西前總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 政變審判的不滿，以及長期存在的貿易逆差。

川普本週已陸續對多國發布 14 封關稅通知函，並頻頻釋出強硬言論，包括計劃對輸美銅品課徵 50% 的關稅，甚至揚言未來一年內對藥品徵收高達 200% 的關稅，令市場神經緊繃。

不過，聯準會公布的 6 月會議紀錄顯示，多數決策官員傾向在今年內降息，儘管對降息幅度仍有分歧。官員們普遍認為，關稅帶來的通膨壓力可能只是短暫且溫和，然而經濟成長與就業動能則可能逐步放緩。

美股週三 (9 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 217.54 點，或 0.49%，收 44,458.3 點。

那斯達克指數上漲 192.87 點，或 0.95%，收 20,611.34 點。

S&P 500 指數上漲 37.74 點，或 0.61%，收 6,263.26 點。

費城半導體指數上漲 24.78 點，或 0.44%，收 5,665.99 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 174.85 點，或 1.18%，收 15,053.24 點。

標普 11 大板塊中多數收高，以公用事業與科技類股領漲，能源與民生消費板塊逆勢收跌。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭集體收高。Meta (META-US) 上漲 1.68%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.54%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.30%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.45%。

台股 ADR 多收揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.75%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.27%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.50%。

企業新聞

週三是見證歷史的一天，輝達 (NVDA-US) 勁揚 1.80% 至每股 162.88 美元，創下收盤新高，盤中市值躍升至 4 兆美元，儘管收盤時略低於這一里程碑，輝達已成為世界上第一家達到此一里程碑的上市公司。

亞馬遜 (AMZN-US) 收紅 1.45% 至每股 222.54 美元。亞馬遜今年首次將會員購物日 Prime Day 由 2 天延長到 4 天，盼望透過拉長促銷時間，吸引更多消費，然而據報導，Prime Day 首日繳出極差成績單，銷售額暴跌 41%，讓後續幾天的業績壓力倍增。

微軟 (MSFT-US) 上揚 1.39% 報每股 503.51 美元。微軟宣稱透過人工智慧技術已節省約 5 億美元營運成本，並同步展開大規模裁員計畫。此外，微軟指出，目前已有約 35% 的新產品程式碼由 AI 自動生成。

外傳蘋果最快將於 2025 年推出首款升級版的 Vision Pro 頭戴式裝置，升級後的 Vision Pro 將搭載更快的處理器，能更佳地運行 AI 組件。蘋果 (AAPL-US) 微漲 0.54% 至每股 211.14 美元。

關鍵數據

美國 5 月批發庫存月增率終值預期 - 0.3%，前值 - 0.3%

華爾街分析

亞洲協會副會長、前貿易談判代表 Wendy Cutler 表示：「貿易談判需要時間，若同時與數十個國家談判，會嚴重壓縮美方談判團隊的處理能力。」

Cutlert 稱：「8 月 1 日是下一個期限，儘管川普表示不會再延後，但各國貿易夥伴似乎逐漸意識到，這件事很可能會一拖再拖。」

經濟學家 Edward Yardeni 說：「市場看待這一切 (關稅消息) 的興趣，大概跟看電視重播差不多。川普又一次大聲嚷嚷，但金融市場反應冷淡。」

高盛策略師團隊表示，由於股市估值偏高，加上總體經濟前景惡化，可能加劇市場回落風險，因此短期內股市上行空間有限。