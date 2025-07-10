鉅亨網編譯段智恆 2025-07-10 00:43

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美國總統川普周三 (9 日) 再度透過社群平台 Truth Social 發文，要求聯準會 (Fed) 大幅降息，聲稱美國目前的聯邦基準利率「至少高了 3 個百分點」，導致政府每年需多支出數千億美元利息，對經濟發展構成阻礙。

川普再轟Fed利率過高、嗆鮑爾慢吞吞 促降息3個百分點(圖：REUTERS/TPG)

川普在貼文中點名 Fed 主席鮑爾，暗批這位「慢郎中」(Mr. Too Late) 動作遲緩，並寫道：「每高出 1 個百分點，美國每年就要多花 3,600 億美元的再融資成本。當前根本沒有通膨壓力，企業正大量湧入美國。我們是世界最熱門的國家！把利率降下來！」

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圖：川普 Truth Social

他甚至在另一則貼文中強調：「除了那個慢郎中，誰都行。」(ANYBODY BUT 「TOO LATE.」) 這句話明顯顯示川普對鮑爾的再度不滿，暗示自己寧願換掉鮑爾，也不要再容忍他的「慢半拍」。

圖：川普 Truth Social

這是川普近期再次加大對 Fed 施壓的最新言論。自重返白宮以來，他多次公開批評 Fed 未及時因應經濟現況調整利率，尤其在多項企業回流、就業穩定與物價趨緩的背景下，他認為應有更寬鬆的貨幣政策來降低政府融資成本與支持經濟成長。

雖然市場對 Fed 是否即將降息仍抱持觀望，但川普的發言顯示其對貨幣政策的高度關注，並可能在未來幾個月進一步施壓，以推動 Fed 調整政策立場。Fed 目前的利率水準介於 4.25% 至 4.5% 之間，是否會在下半年啟動降息，仍有待更多經濟數據釐清。