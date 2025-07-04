鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-04 14:50

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儘管美國最新公布的非農就業數據表現強勁，使得市場普遍削減了對聯準會降息的預期，但高盛集團卻反其道而行，堅持其更為「鴿派」的預測，認為聯準會將比先前預期更早且更頻繁地降息，並因此下調對美國公債殖利率的預期。

高盛逆勢預期：聯準會年內三度降息 大幅下修美債殖利率預期(圖:shutterstock)

包括 George Cole 在內的高盛策略師，在周四 (3 日) 的報告中指出，他們預計兩年期和十年期美債殖利率，在今年底將分別達到 3.45% 和 4.20%，較先前預測的 3.85% 和 4.50% 全面下修。

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高盛的經濟學家團隊現在預計，聯準會將在 9 月、10 月和 12 月進行降息，這意味著今年將有 3 次降息，而此前的預期僅為年底降息一次。

高盛的最新預測是在周四強勁的整體就業數據公布之前做出的。通常，強勁的數據會減輕聯準會的降息壓力，但高盛的利率策略師並未因此動搖。他們分析指出，儘管數據表面強勁，但其動能被政府招聘的巨大貢獻和勞動力參與率的小幅下降所削弱。

高盛策略師們認為：「一條通往更低短期利率的良性路徑可以稀釋一個潛在的額外財政風險溢價來源，並提高擁有美國公債的經濟吸引力。」他們也表示：「我們認為，聯準會仍有空間進行更大幅度的降息，以支持比我們先前設想更低的殖利率。」