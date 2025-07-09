哈塞特有望成為下任聯準會主席！兩度會晤川普、Fed未來佈局曝

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 11:38

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美國總統川普正積極考慮提名下一任聯準會（Fed）主席，兩位名為「Kevin」的共和黨人士正展開激烈競爭，競爭者之一為白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett），另一位則是前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）。然而，沃許因與川普核心圈關係疏遠，面臨部分盟友的質疑。

白宮經濟顧問哈塞特有望成為下任Fed主席。(圖：REUTERS/TPG)

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，知情人士指出，哈塞特近期已與川普至少會談兩次，表示若獲提名將接受聯準會主席一職，成為熱門接班人選。

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與此同時，沃許早在八年前就積極爭取此職，卻因不屬於川普圈內人，遭質疑無法落實川普所要求的積極降息政策。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示：「川普明確表示，聯準會的貨幣政策需要與政府的促進成長議程相輔相成。他將繼續提名最有資格、最能服務美國人民的人選。」

聯準會批評聲音加劇 哈塞特對鮑爾立場轉變

川普對聯準會現任主席鮑爾（Jerome Powell）的不滿，是推動更換人選的主要原因。川普批評聯準會的升息政策導致聯邦債務利息飆升，並強調下一任主席必須全力配合降息，以提振經濟。

63 歲的哈塞特曾主張維護聯準會獨立性，如今則成為鮑爾的強烈批評者。他指責聯準會在做出貨幣政策決策時受黨派影響，忽略經濟數據。

在 6 月底接受媒體訪問時，哈塞特直指鮑爾為「幫助民主黨選情」做事，甚至稱其「協助賀錦麗與華倫（Elizabeth Warren）推動政治目標」。

哈塞特曾任職聯準會研究部門，也曾在川普前任政府中服務，後來加入由川普女婿庫許納（Jared Kushner）創立的私募基金公司。他的政治與經濟立場，已明顯向川普靠攏。

儘管去年他仍為聯準會的降息辯護，表示當時決策「基於當下數據非常合理」，但近期態度明顯轉向強硬。

聯準會另一競爭者沃許 金融背景引川普戒心

前聯準會理事沃許。(圖：REUTERS/TPG)

另一名競爭者沃許現年 55 歲，曾是於前總統小布希（George W. Bush）政府時期擔任聯準會理事。他長期以「鷹派」立場著稱，主張以打擊通膨為優先。

然而，沃許近期也改口暗示，如果聯準會與美國財長貝森特（Scott Bessent）合作，減少其持有的約 6.2 兆美元美國國債和抵押貸款債券，聯準會可能會更積極地降息。

沃許背景顯赫，與億萬富豪勞德家族聯姻，但這種華爾街精英形象反而讓川普有所保留。他也曾在 2018 年公開批評川普的貿易保護主義政策。

聯準會未來佈局曝光 川普考慮多種人事安排

根據《路透》報導，川普先前表示，他心中有三到四人有望成為聯準會主席一職，這些人包括前聯準會理事哈塞特、沃許、現任聯準會理事沃勒（Christopher Waller）和貝森特。

知情人士透露，川普考慮財政部長貝森特擔任聯準會主席，甚至提出讓其兼任財長與主席的構想。

另有傳聞指出，川普可能讓哈塞特先於明年 2 月填補即將出缺的聯準會理事席次，再視情況由哈塞特或現任理事沃勒（Chris Waller）出線接任主席職務。