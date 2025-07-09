鉅亨網編譯段智恆 2025-07-09 01:30

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日銀 (日本央行 / BOJ) 前副總裁中曾宏 (Hiroshi Nakaso) 周二 (8 日) 表示，日本通膨風險正逐漸上升，銀行仍有進一步升息的空間。他強調，儘管當前利率已兩度上調，但實質利率仍深陷負值，「再升息幾次，對日本寬鬆貨幣環境的實質影響也有限」。

日銀前副總裁示警：通膨壓力升溫 應加快升息腳步(圖：REUTERS/TPG)

中曾宏目前擔任大和總研董事長，他在德國法蘭克福的德國央行發表演說時指出，日本薪資成長強勁、企業轉嫁成本能力提升、通膨預期上升等現象，顯示物價壓力可能比決策官員目前預期的還要嚴重。他直言：「日本的貨幣政策必須保持警覺，以免落後於形勢。」

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日銀自去年結束負利率政策後，已兩度升息，目前政策利率為 0.5%。根據《彭博》上個月調查，多數經濟學家預期日銀本月將按兵不動，並可能於明年 1 月再度升息。不過，央行總裁植田和男則多次表示，核心物價壓力仍低於 2% 的目標，並指出還需要觀察美國總統川普第二任期的貿易政策可能帶來的經濟衝擊。

中曾宏坦言，「川普 2.0」確實帶來更高不確定性，但他不同意官方對通膨風險偏向下行的評估。他指出：「我看法略有不同，我認為也存在上行風險。」

他表示，由於勞動力嚴重短缺，預計明年薪資仍將強勁成長，這與川普政策關聯不大。與此同時，企業更容易將因薪資上揚、匯率貶值或供應鏈中斷帶來的成本轉嫁出去。他也指出，不論是市場觀察或調查數據，通膨預期都在上升。

中曾宏警告：「這讓我感到憂心，因為人們的通膨預期往往會受到實際物價上升影響，家庭對通膨的感受也更加敏銳。這恐怕會導致通膨預期出現超前上升的風險。」