鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 21:30

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美國總統川普本周簽署行政命令，將原定於本周三 (9 日) 生效的「對等關稅」延後實施時程，進一步延長與多國間的談判窗口。儘管此舉為雙邊磋商提供更多時間，卻也加劇了企業對貿易條件不明的焦慮，導致全球投資與經濟前景持續承壓。

川普延後關稅時限 企業煎熬等變數落地(圖：REUTERS/TPG)

川普自 4 月起陸續宣布對多個貿易夥伴課徵「對等關稅」，並在 5 月提供 90 天緩衝期。然而，最新行政命令顯示，白宮仍在尋求與多國敲定更低的關稅水準，代表許多企業原本期待的明確性仍未出現。

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不確定性籠罩 投資放緩跡象明顯

經濟學家普遍認為，關稅本身已對全球經濟構成壓力，企業遲疑不決的態度更可能拖慢成長動能。德國貝倫堡銀行首席經濟學家史密丁 (Holger Schmieding) 指出：「延長談判雖代表川普最終可能展現彈性，但也使美國及其貿易夥伴的投資決策進一步延後。」

聯合國和市場研究機構 Mergermarket 的資料顯示，由於全球企業對美國政策走向持續觀望，2025 年上半年全球跨國投資與併購規模降至近 20 年低點。牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 也在最新報告中預測，G7 七大工業國自 4 月起的 9 個月內，平均每一季投資支出將減少 0.4%。

風險保險機構 Coface 承保人 Sam Ashdown 表示：「我們擔心的是，許多企業不是在投資，而是在勉強維持現狀。」

8 月後也難現明朗 貿易戰陰影仍揮之不去

儘管新一輪談判將持續至 8 月初，多數企業並不預期屆時能看到明確結果。川普政府除了「對等關稅」外，仍持續啟動多項以國安為由的產業調查，潛在的新關稅威脅仍將持續壟罩全球貿易。

此外，川普日前再度揚言，將對一批批評其政策的開發中國家加徵額外 10% 關稅，反映出關稅手段在其執政下可能被廣泛應用。ING 貿易專家 Fechner 分析：「只要川普對貿易夥伴的行為感到不滿，他就有可能動用新關稅。」