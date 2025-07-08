鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 00:33

‌



美國總統川普周一 (7 日) 透過社群平台 Truth Social 發布訊息，宣布自 8 月 1 日起，對來自日本與南韓的進口商品全面加徵 25% 關稅。這是川普政府啟動「大而美」關稅計畫後，首度正式向主要亞洲盟邦發出書面通知，消息一出立即衝擊金融市場與供應鏈穩定，引發全球高度關注。

川普發函：美8月起對日韓全面加徵25%關稅！嗆聲若報復就加碼(圖：REUTERS/TPG)

根據川普公開的兩封信件截圖，收件人分別為日本首相石破茂與南韓總統李在明。信中明示關稅稅率為 25%，川普並強調，未來稅率仍可能「視雙邊關係」向上或向下調整。

‌



日韓原本盼望能藉由過去 90 天的「對等關稅」暫緩期與美國談判，爭取降低或取消關稅，如今卻僅回到原有稅率水準，對兩國談判代表而言無疑是一大挫敗。川普在致兩國領袖的信函中寫道：「我們之間的關係，遺憾的是，遠遠談不上對等。」

外界認為，川普雖提供從原訂 7 月 9 日延至 8 月 1 日的「談判緩衝期」，實則形同對日韓釋出「最後通牒」。根據美方統計，日本為美國進口商品第五大來源國，占比近 5%。然而日方原盼能在 90 天暫緩期內爭取降低甚至取消關稅，如今卻僅恢復原有稅率水準，談判代表失望而歸。

對日火力全開！川普批米荒嗆加碼反制 日系汽車股重挫

圖：川普 Truth Social

川普對日本態度尤為強硬。他在社群發文指責東京拒絕進口美國稻米，卻又面臨國內米荒，稱「他們不肯進口我們的米，但卻自己鬧米荒」。川普進一步警告，若日方對美國商品提高關稅，美方將在原有 25% 基礎上「等比例加碼反制」。

美國此波對日關稅比 4 月 2 日宣布的 24% 略高，對南韓則與當時相同。消息公布後，南韓韓元應聲下跌，日元一度短暫走高，隨即又轉弱至日內低點，反映市場對區域貿易緊張升溫的擔憂。

川普此舉亦對日方造成重壓。日本汽車大廠在美掛牌的美國存託憑證 (ADR) 重挫，豐田下跌 4.3%、本田跌幅達 3.9%、日產更一度重挫 7.6%，創下 2 月中以來最大盤中跌幅。

此外，任天堂 (NTDOR-US) 美國掛牌的 ADR 股價亦觸及日內低點。這家公司早在 4 月就曾因擔憂全球關稅問題而延後 Switch 2 主機的美國預購時程，雖後續如期上市，但周邊配件價格也因「市場條件變化」而調漲，顯示關稅衝擊實已滲透至消費性電子市場。

韓系食品與出口牛肉受威脅 南韓市場動盪加劇

圖：川普 Truth Social

針對南韓，市場分析指出，這波 25% 關稅可能衝擊近年在美國爆紅的韓式食品與超市供應鏈。以泡菜、年糕與韓國零食為主力商品的韓系超市 H Mart，在美國擁有龐大粉絲群與族群成長基礎，貿易摩擦恐為美國食品市場帶來變數。

此外，南韓也是美國牛肉出口在亞洲的主要市場之一。根據美國肉類出口聯盟 (USMEF) 最新聲明，今年截至 5 月美國牛肉整體出口年減 5%，若非南韓進口量在 5 月激增 40%，跌幅恐更慘重。一旦雙邊關係惡化導致貿易中斷，恐對美國畜牧業產生連鎖衝擊。

關稅風暴擴大至其他國家 前景堪憂

目前，日本與南韓僅是美方「大而美」關稅戰略中的起點。市場觀察人士憂心，若更多國家未能在談判期限內與美國達成協議，未來將有更多商品與貿易夥伴被納入關稅懲罰清單，擴大全球經貿動盪風險。

另外，川普這次公開的函文雖對日韓措辭略有差異，但整體語氣與條件基本一致，市場正關注未來是否會有針對其他貿易夥伴的類似內容。值得注意的是，這批「國別關稅」並未針對已設專屬稅率的特定產業（如汽車），而是廣泛適用於其他尚未涵蓋的產品類別，甚至可能依進口量變動稅率，徹底顛覆戰後以來「最惠國待遇」的貿易原則。

金磚國 (BRICS) 領袖周日於里約熱內盧峰會聯合發聲，譴責川普措施「扭曲貿易且違反 WTO 規則」，而川普則揚言將對與 BRICS 採取「反美政策」的國家再加徵 10% 關稅，導致新興市場股匯雙雙走弱。南非總統拉瑪佛沙更罕見批評「不應讓拳頭大的就是道理」。



美股盤中跳水！關稅訴訟與美中談判受矚

川普發函宣布對日韓課徵新稅後，美股標普 500 與那斯達克 100 指數周一盤中雙雙觸及日內低點，回吐上周創下的歷史高點。與日韓股市連動的 ETF 也同步重挫，由貝萊德 (BLK-US) 旗下 iShares 管理的相關股票籃子基金朝 4 月以來最糟表現邁進。

此外，美國聯邦上訴法院已於 6 月裁定，川普的全球關稅措施可繼續實施，儘管相關訴訟仍在審理中。該裁定暫停了下級法院原先欲阻止美方執行加徵關稅的判決。聯邦巡迴上訴法院預定 7 月 31 日開庭審理此案，若屆時政府敗訴，預料司法部將把此案上訴至最高法院。

與此同時，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也釋出對中國政策訊號。他在接受《CNBC》專訪時透露，將在數周內與中國財政部對口會面，雙方可能進一步探索除貿易以外的合作空間，顯示中美之間仍存在一定的外交彈性。