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拯救汽油車？川普法案反讓中國電動車漁翁得利

鉅亨網編譯段智恆


《華爾街日報》周二 (8 日) 報導，中國乘用車市場資深分析人士指出，美國總統川普於 7 月 4 日簽署的「大而美法案」(Megabill) 不僅傾向傳統汽油車，還可能在全球市場意外助長中國電動車品牌的海外拓展。

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拯救汽油車？川普法案反讓中國電動車漁翁得利(圖：REUTERS/TPG)

中國乘用車協會秘書長崔東樹周二表示，該法案終止美國國內的電動車補貼，有利於中國品牌在海外擴張。他指出，中國企業可藉由推出具智慧功能的電動車款，與美方主打的燃油車技術競爭。


川普在社群媒體上表示，該法案讓消費者能自由選擇購買「汽油車、混合動力車或其他新技術車款」，並稱這些政策正在「拯救美國汽車產業不被摧毀」。根據法案內容，美國購車者若在 9 月底後購買電動車，將不再享有聯邦補貼。

崔東樹認為，這樣的轉向將削弱美國電動車市場成長力道，反而讓中國車廠有更多空間發展出口業務。中國電動車品牌目前正加速布局海外，尤其是在歐洲、東南亞和中東等地擴張腳步快速。

根據乘聯會數據，今年上半年中國新能源車 (包含純電動車與插電式混合動力車) 出口量年增 48%，接近 100 萬輛，單在 6 月就達到 19.8 萬輛、較去年同期倍增。這一增長反映出中國品牌在全球電動車供應鏈中的影響力逐漸提升。

包括比亞迪 (01211-HK) 在內的領先車廠，因應國內競爭加劇，正積極擴張海外市場。比亞迪甚至自營船隊，專門用來出口車輛至海外市場。

在中國本地市場方面，數據顯示今年上半年中國本土車廠市占率達到 64%，較去年同期上升 7.5 個百分點，顯示新車款與創新功能推出速度正快速拉開與外資品牌的差距。

與此同時，特斯拉 (TSLA-US) 在中國的銷售則面臨挑戰。雖然特斯拉在上海設有大型製造基地，但其上半年在中國的銷售年減 5.4%。崔東樹指出，儘管中國政府推出以舊換新政策，帶動整體乘用車市場 6 月成長 18%，但激烈競爭仍持續壓縮利潤空間。

他警告道：「產業競爭將走向生死決戰。」
 

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川普大而美法案中國電動車補貼取消中國出口比亞迪海外擴張新能源車銷量產業中國乘用車協會汽車政策

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