鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 22:00

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《華爾街日報》周二 (8 日) 報導，中國乘用車市場資深分析人士指出，美國總統川普於 7 月 4 日簽署的「大而美法案」(Megabill) 不僅傾向傳統汽油車，還可能在全球市場意外助長中國電動車品牌的海外拓展。

拯救汽油車？川普法案反讓中國電動車漁翁得利(圖：REUTERS/TPG)

中國乘用車協會秘書長崔東樹周二表示，該法案終止美國國內的電動車補貼，有利於中國品牌在海外擴張。他指出，中國企業可藉由推出具智慧功能的電動車款，與美方主打的燃油車技術競爭。

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川普在社群媒體上表示，該法案讓消費者能自由選擇購買「汽油車、混合動力車或其他新技術車款」，並稱這些政策正在「拯救美國汽車產業不被摧毀」。根據法案內容，美國購車者若在 9 月底後購買電動車，將不再享有聯邦補貼。

崔東樹認為，這樣的轉向將削弱美國電動車市場成長力道，反而讓中國車廠有更多空間發展出口業務。中國電動車品牌目前正加速布局海外，尤其是在歐洲、東南亞和中東等地擴張腳步快速。

根據乘聯會數據，今年上半年中國新能源車 (包含純電動車與插電式混合動力車) 出口量年增 48%，接近 100 萬輛，單在 6 月就達到 19.8 萬輛、較去年同期倍增。這一增長反映出中國品牌在全球電動車供應鏈中的影響力逐漸提升。

在中國本地市場方面，數據顯示今年上半年中國本土車廠市占率達到 64%，較去年同期上升 7.5 個百分點，顯示新車款與創新功能推出速度正快速拉開與外資品牌的差距。

與此同時，特斯拉 (TSLA-US) 在中國的銷售則面臨挑戰。雖然特斯拉在上海設有大型製造基地，但其上半年在中國的銷售年減 5.4%。崔東樹指出，儘管中國政府推出以舊換新政策，帶動整體乘用車市場 6 月成長 18%，但激烈競爭仍持續壓縮利潤空間。