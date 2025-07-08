中美AI競爭白熱化 東南亞專家建議「不要輕易選邊站」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-08 22:40

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根據《CNBC》周二 (8 日) 報導，中國深度求索 (DeepSeek) 開源模式因成本低廉在東南亞興起，但美國仍在人工智慧 (AI) 晶片領域領先。面對中美兩強的 AI 競爭，專家建議東南亞國家別急於選邊站，而應從兩強汲取優勢並建立自主技術能力。

DeepSeek憑藉低成本優勢在東南亞快速普及。(圖:Shutterstock)

行動網路貿易組織 GSMA 亞太區負責人 Julian Gorman 表示，若東南亞被迫在兩個超級大國間選邊站，將是負面發展。

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「東南亞非常依賴中美兩大經濟體，我認為很難想像他們會倒向任何一方」，Gorman 說。「非常重要的是，我們要繼續專注於避免技術分化、將其標準化，並努力讓技術超越地緣政治，最終為善所用。」

中美各有優勢供應

隨著中美兩國 AI 企業向全球新市場擴張，北京和華盛頓都在先進技術領域尋求更大全球影響力。

亞洲集團董事總經理兼數位業務聯合主席 George Chen 表示，東南亞最初傾向於使用美國的 AI 模型，如 Google(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 的產品。然而，中國 DeepSeek 的崛起改變了這個局面。

DeepSeek 憑藉低廉成本和開源授權模式在東南亞迅速普及，開源特性讓各國更容易根據自身需求客製化 AI 模型。開源模型更是中美以外地區建立自主 AI 能力的重要工具。

硬體方面美國仍領先

在硬體方面，美國透過 AI 晶片霸主輝達 (NVDA-US) 保持領先。雖然美國限制中國取得這些晶片，但東南亞市場仍可獲得，Chen 建議該地區繼續善用這項優勢。

不過 Chen 也指出，十年後 AI 版圖可能出現劇變，中國可能提供比輝達更實惠的替代方案，因此「不要輕易且過快選邊站，要思考如何最大化經濟潛力」。

Gorman 指出，面對超級大國間的「平衡策略」對東南亞並非新鮮事，該地區行動產業依賴中國製造，電信領域則依賴美國。

東南亞具自身強項

儘管中美在先進 AI 模型方面領先，專家表示東南亞在全球 AI 領域擁有獨特優勢。

「AI 最終需要應用到實際產品或服務上」，Chen 表示。該地區擁有強勁的應用程式環境和年輕人口結構，「人才潛力始終存在，研發成本相對便宜」。

成本考量已促使馬來西亞成長為 AI 數據中心和運算的全球強國。Chen 建議東南亞引進先進企業，讓國內產業學習受益——這是中國追趕西方的策略。

可扮演監管領導角色

Gorman 認為，東南亞可作為中美間的中立場域，讓雙方就負責任的 AI 應用進行高層對話。東南亞也可在 AI 監管方面發揮積極作用，如新加坡的國際詐騙共同責任框架。