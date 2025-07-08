鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 23:05

‌



美國總統川普周二 (8 日) 重申，針對多國商品即將開徵的「對等關稅」將如期在 8 月 1 日生效，不會再延長。他在 Truth Social 平台強調：「2025 年 8 月 1 日開始將正式徵收關稅，這個日期不會改變，也不會有任何延期。」

沒有寬限！川普嗆聲：貿易夥伴8月1日起全面繳關稅(圖：REUTERS/TPG)

川普強調：「換句話說，所有款項都將在 8 月 1 日開始繳納，沒有例外。」這番言論顯示他將堅持推進本輪關稅行動，不再對談判國家寬限。

‌



圖：川普 Truth Social

川普最初於 4 月 2 日宣布，將對超過 50 個貿易夥伴課徵所謂「對等關稅」，當時原訂稅率更高，但為爭取談判空間，臨時將稅率調降至 10%，並給予 90 天的緩衝期。該期限原定於本周到期，如今則由行政命令延後至 8 月 1 日。

白宮本周一已陸續向尚未與美方達成協議的貿易夥伴發出正式通知信，說明將單方面課徵新關稅。不過，當天川普也簽署行政命令，將原訂本週的關稅生效日延後至 8 月 1 日，形同為後續談判爭取額外三周時間。

目前，美方僅與英國與越南敲定初步的框架性協議，與中國則達成部分降稅共識。但多數協議仍待細節補充與正式簽署，與其他主要經濟體的談判進展有限。

根據目前的關稅通知內容，日本與南韓商品將面臨 25% 的關稅，南非為 30%，而寮國與緬甸則可能被課以高達 40% 的稅率。

川普周一晚間還曾表示，8 月 1 日「並非百分之百確定」的最後期限，暗示若對方提出更多讓步，美方仍可能調整時程。這種前後態度，引發華府與金融市場一部分人士質疑，川普是否真的會落實最新關稅威脅。

外界持續觀察川普政府是否將在最後一刻達成更多貿易協議，以避免全面加徵關稅造成的衝擊。

川普也警告貿易夥伴，不應對美方關稅行動進行報復，否則美國將進一步提高稅率。此舉進一步拉高全球貿易緊張情勢。

分析人士指出，川普此番強硬表態雖釋出「沒有寬限期」的訊號，但過去經驗顯示，川普對關稅政策時常以高壓開場，最終仍保留談判空間。