買日股不能只看漲，這些變數恐讓行情變臉

鉅亨網新聞中心 2025-07-09 08:40

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日本揮別「失落 30 年」，近年來股市氣勢如虹，吸引國際資金大舉湧入，日圓貶值更成為推升行情的重要動能。然而，日股是否能在資金熱潮中續航，關鍵將繫於三大變數：日本央行的升息動向、美日利差是否收斂，以及地緣政治與美國關稅政策等外部風險。在多重不確定因素交錯下，投資人宜審慎因應、靈活調整策略。

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在政策紅利、資金動能等諸多因素推升下，日股近年屢創新高。其中，日圓大幅貶值堪稱最大助攻。自 2021 年以來至今年 6 月下旬，日圓四年多來已貶值約 40%。

日圓貶值強化日本出口產業的國際競爭力，汽車、機械、電子零組件等外銷大廠獲利大增，成為推動日股屢創新高的重要引擎。同時，也因日圓資產相對便宜，吸引全球資金湧入日本市場。根據日本財務省統計，外資今年 4 月大舉買超日股 3 兆 6,759 億日圓，創下歷年單月新高，4 月至 6 月更連續十週加碼，國際資金流入進一步助長日股多頭行情。

美元 / 日圓走勢圖

日經 225 指數走勢圖

日圓走勢已成日股漲跌關鍵推手，芝商所股票研究與產品開發部主管 Vijay Sumon 指出，在過去幾十年裡，美元日圓匯率與日本股市之間存在明顯的相關性。當市場處於「趨險」模式時，全球股市和美元日圓匯率往往會一同上漲。反之，當市場切換到「避險」模式時，全球股市和美元日圓匯率往往會一同下跌。顯示資金情緒與匯市、股市互動緊密。

利率轉向，行情變臉？

除了匯率之外，利率政策也是影響日股的重要變數。過去三十年，日本央行（BOJ）長期維持極低利率甚至負利率政策，成為全球資金套利交易「最愛」。2024 年 3 月日本終結負利率政策，進行 17 年來首次升息，象徵日本貨幣政策邁向正常化，消息一出，日圓應聲走貶，日經 225 指數則反彈收高。

然而，日本央行在同年 7 月再度升息，將利率調升至 0.25%，幅度超出市場預期，激勵日圓強勢反彈，卻對股市帶來壓力。8 月 1 日日經 225 指數下挫 3.3%，8 月 5 日更大跌 4,451 點，單日跌幅逾 12%，創下史上最大跌點。日本股市與匯市的劇烈變動，顯示日本央行升息帶來的影響。

日本央行基準利率圖表

通膨續熱、升息壓力增 日圓能否止貶引關注

展望下半年，日圓走勢與日本利率政策動向成為市場關注焦點。最新數據顯示，日本 5 月核心消費者物價指數（扣除生鮮食品）年增率達 3.7%，創下兩年多以來新高，遠高於日本央行 2% 的通膨目標。若物價持續上升，勢將加劇市場對日本央行升息的預期，未來一年內利率仍有可能上調至 1.25%～1.5%。

至於日圓後市能否止貶，除了避險需求、日本央行利率政策與政府是否干預等因素外，「美日利差是否收斂」更是關鍵。若日本因溫和通膨推升升息動能，而美國通膨趨緩、進入降息循環，雙方貨幣政策出現背離，有望拉近美日利差，進而支撐日圓走勢。反之，若美國通膨再度升溫、聯準會立場轉鷹，或日本升息腳步遲緩，日圓仍恐維持疲弱，處於高檔震盪或持續承壓格局。

TJM Institutional Services 董事總經理 Jim Iuorio 指出，日本通膨若急劇加速，可能會促使日本央行更進一步升息，有可能會推高日圓，從而對日經指數產生不利影響。

握穩避險利器，掌握日股新局

在多重變數干擾下，日本股市波動已成常態，帶動市場對日經 225 指數期貨的關注度持續升溫。2025 年日均交易量達到 3400 張合約。芝商所去年 10 月乘勢上線微型日經期貨，為全球投資人提供更多不同選擇。

芝商股票研究與產品開發部主管 Vijay Sumon 指出，日本央行小心翼翼地管理國內通膨和經濟表現，同時監控貨幣強度，但日圓和日本股市的前景仍將面臨諸多不確定性。芝商所的日經 225 指數期貨系列提供了一套出色的工具，可幫助市場參與者管理他們在日本股票市場的曝險。

值得注意的是，目前約 75% 的日經 225 期貨交易發生於東京股市休市期間，顯示國際投資人高度依賴芝商所平台進行夜盤部位調整。而 MNI 具備近 24 小時交易流動性，不受日本當地開盤時間限制，能即時反映美歐重要經濟數據或突發事件對日股的衝擊，讓投資人即便在夜間也能迅速應對市場變動，實現全球風險無縫管理。

舉例來說，若投資人持有總值 5,400 萬日圓的日本股票部位，擔心日圓急升導致日股回檔、進而造成資產縮水，可透過賣出 MNI 期貨空單進行避險。假設目前日經 225 指數為 40,000 點，1 口 MNI 合約價值為 200 萬日圓（50 日圓 × 40,000 點），需賣出約 27 口（5,400 萬 ÷ 200 萬）來對沖部位。

若未來日經指數下跌 10%，從 40,000 點跌至 36,000 點，現貨部位將損失約 540 萬日圓；但由於期貨空單同步獲利 540 萬日圓，整體資產價值幾近不變。相反地，若指數上漲，期貨雖產生損失，亦可由現貨部位的漲幅進行對沖，達成避險目的。這種靈活且成本低的策略，正是微型期貨深受機構與個人投資人青睞的主因，使得避險不再是大戶專屬的工具。