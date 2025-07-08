鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 02:46

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美國總統川普周一 (7 日) 透過社群平台 Truth Social 公布新一批關稅名單，預告將自 8 月 1 日起，對包括馬來西亞、哈薩克、南非、寮國與緬甸等多國商品加徵 25% 至 40% 不等的進口關稅。此舉被視為川普政府推動「對等關稅」計畫的新階段，進一步擴大貿易戰線，引發新興市場劇烈震盪。

川普關稅8月上路！馬來西亞、南非等多國商品最高課40%(圖：REUTERS/TPG)

川普同步發布的函文表示，「我們之間的關係，遺憾的是，遠遠談不上對等。」白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 隨後證實，當天將有約 12 國收到總統親簽的通知函，未來數日還將有更多國家陸續被納入名單。

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相較於先前已公布的日韓稅率，這次南非商品將遭課 30% 關稅，寮國與緬甸甚至高達 40%。川普並警告，若相關國家採取報復行動，美方將按「對等幅度」加碼反制。他也針對美國企業呼籲，若相關企業願意將製造設施遷至美國本土，不僅可免於關稅衝擊，且將獲快速審查流程支持。

南韓與日韓重申關稅細節 市場焦點轉向其他國家

針對先前已公布的日本與南韓 25% 稅率，川普再次強調若雙方未在談判截止前提出讓步，將依法落實課徵。目前這項延後執行的決定，也同步適用於所有面臨「對等關稅」的國家。利維特表示，原訂 7 月 9 日到期的緩衝期，將正式延長至 8 月 1 日，具體執行細節將由川普簽署行政命令確定。

儘管白宮未明言歐盟是否列入此波制裁名單，但市場普遍預期歐盟將避免第一時間遭遇全面加徵稅率。不過川普已表明，若任何國家與金磚國家 (BRICS) 進一步靠攏，採取「反美政策」，美方將再額外加徵 10% 關稅。此一聲明導致新興市場貨幣重挫，南非幣美股周一盤中大跌 1.5%，美國掛牌的南韓與日系企業美股存託憑證 (ADR) 也同步走弱。

法律爭議與經濟風險升溫 關稅效應恐擴及通膨與企業規劃

川普此次加稅計畫再度挑動法律敏感神經。5 月 28 日，美國國際貿易法院曾裁定大多數關稅違反《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)，應予撤銷。但一日後聯邦上訴法院即暫時凍結該判決，使關稅政策得以延續至今。目前相關案件預計於 7 月 31 日正式開庭，若川普政府敗訴，司法部可能上訴至最高法院。

不過川普也已啟動另一項總統權力，透過《貿易擴張法》第 232 條對鋼鐵、鋁與汽車等產業祭出專屬稅率，未來若 IEEPA 路線遭否決，仍可藉由產業性課稅繼續推動相關政策。

分析指出，若所有對等關稅最終如期生效，美國平均進口關稅將自川普上任前的不到 3%，一舉攀升至 20%。有分析預估，此舉恐進一步推高美國通膨水準與企業營運成本，加重聯準會政策難度。