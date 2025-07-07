鉅亨網編譯段智恆 2025-07-07 23:30

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《路透》周一 (7 日) 報導，隨著美國總統川普 90 天關稅暫緩期即將於周三 (9 日) 到期，信評機構與資產管理公司預期，高收益債市場這次不會重演 4 月「解放日」當周的恐慌性拋售，反而可能吸引投資人加碼「垃圾債」，趁利差稍微擴大之際進場布局。

不怕川普關稅了？高收益債利差回穩 投資人搶進美國垃圾債(圖：REUTERS/TPG)

多位基金經理人與投行人士指出，與其擔心談判破局帶來全面性風險，市場如今更傾向於認為，美方將持續尋求折衷式協議，如先前對越南進口商品僅祭出 20% 關稅，遠低於原先預告的稅率。這類柔性結果使市場逐漸適應川普「談判式施壓」策略。

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高收益利差已回穩 市場情緒穩定

4 月川普宣布對 57 國祭出關稅時，高收益債利差曾在短短幾日內飆升至兩年高點，反映投資人對信用風險的擔憂情緒。但這波利差擴大未能持續，僅約兩周便收斂，如今利差已比當時壓低 149 個基點，顯示市場並未預期關稅政策將大幅提升企業違約風險。

德意志銀行槓桿債市場共同主管 Sandeep Desai 表示：「就像『解放日』之後一樣，市場預期即使出現談判僵局，最終也會出現折衷解決方案，因此這次反應應會更溫和。」

儘管中東局勢升溫、美伊衝突在 6 月底一度升高，但高收益債市場並未出現劇烈波動，利差與違約風險指標均保持穩定。MidOcean Partners 的流動性信用主管 Michael Levitin 表示，市場已習慣從新聞中「濾掉雜訊」，避免過度反應。

體質改善 + 殖利率吸引力 投資人續追高收益

Neuberger Berman 非投資等級債務主管 Joseph Lynch 表示，投資人加碼高收益債的主因之一是整體債市體質改善明顯。例如，過去五年內，美國高收益債中有擔保品的比例從 20% 提高至近 35%，這些資產在違約時通常有更高回收率，也能幫助企業降低融資成本，提升財務穩健度。

此外，當前高收益債殖利率介於 7% 至 8% 之間，提供相對吸引的風險溢酬。在供給面偏緊的情況下，投資需求強勁也造成利差受到壓縮。Truist Securities 債務資本市場主管 Piers Ronan 表示：「目前債券供給根本追不上投資人需求。」

數據顯示，美國高收益債基金在 4 月曾出現 84.2 億美元資金淨流出，但隨後風向逆轉，5 月起至 6 月 25 日已回流約 130 億美元。但截至上週，新發行高收益債總量僅 1,498 億美元，低於去年同期的 1,655 億美元。