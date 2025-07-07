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不怕川普關稅了？高收益債利差回穩 投資人搶進美國垃圾債

鉅亨網編譯段智恆


《路透》周一 (7 日) 報導，隨著美國總統川普 90 天關稅暫緩期即將於周三 (9 日) 到期，信評機構與資產管理公司預期，高收益債市場這次不會重演 4 月「解放日」當周的恐慌性拋售，反而可能吸引投資人加碼「垃圾債」，趁利差稍微擴大之際進場布局。

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不怕川普關稅了？高收益債利差回穩 投資人搶進美國垃圾債(圖：REUTERS/TPG)

多位基金經理人與投行人士指出，與其擔心談判破局帶來全面性風險，市場如今更傾向於認為，美方將持續尋求折衷式協議，如先前對越南進口商品僅祭出 20% 關稅，遠低於原先預告的稅率。這類柔性結果使市場逐漸適應川普「談判式施壓」策略。


高收益利差已回穩 市場情緒穩定

4 月川普宣布對 57 國祭出關稅時，高收益債利差曾在短短幾日內飆升至兩年高點，反映投資人對信用風險的擔憂情緒。但這波利差擴大未能持續，僅約兩周便收斂，如今利差已比當時壓低 149 個基點，顯示市場並未預期關稅政策將大幅提升企業違約風險。

德意志銀行槓桿債市場共同主管 Sandeep Desai 表示：「就像『解放日』之後一樣，市場預期即使出現談判僵局，最終也會出現折衷解決方案，因此這次反應應會更溫和。」

儘管中東局勢升溫、美伊衝突在 6 月底一度升高，但高收益債市場並未出現劇烈波動，利差與違約風險指標均保持穩定。MidOcean Partners 的流動性信用主管 Michael Levitin 表示，市場已習慣從新聞中「濾掉雜訊」，避免過度反應。

體質改善 + 殖利率吸引力 投資人續追高收益

Neuberger Berman 非投資等級債務主管 Joseph Lynch 表示，投資人加碼高收益債的主因之一是整體債市體質改善明顯。例如，過去五年內，美國高收益債中有擔保品的比例從 20% 提高至近 35%，這些資產在違約時通常有更高回收率，也能幫助企業降低融資成本，提升財務穩健度。

此外，當前高收益債殖利率介於 7% 至 8% 之間，提供相對吸引的風險溢酬。在供給面偏緊的情況下，投資需求強勁也造成利差受到壓縮。Truist Securities 債務資本市場主管 Piers Ronan 表示：「目前債券供給根本追不上投資人需求。」

數據顯示，美國高收益債基金在 4 月曾出現 84.2 億美元資金淨流出，但隨後風向逆轉，5 月起至 6 月 25 日已回流約 130 億美元。但截至上週，新發行高收益債總量僅 1,498 億美元，低於去年同期的 1,655 億美元。

多數資產管理業者預期，若川普週三未出現意外性激烈措施，高收益債市場可能僅出現小幅利差擴大，甚至不排除趁利差擴大時進一步加碼。Lynch 表示：「如果有機會拉回，我們會投入更多資金在高收益債。」

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美國高收益債券美債殖利率川普關稅資金流向債市信用利差高風險債券投資

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