鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-07 21:41

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美股主要指數周一 (7 日) 開盤走低，美元走強，投資人密切關注美國總統川普對進口商品關稅寬限期即將於周三 (9 日) 屆滿，市場擔憂貿易衝突升溫引發波動。特斯拉股價則因執行長馬斯克宣布將成立新政黨而重挫，儘管財政部長貝森特表示多項貿易協議即將公布，仍未能提振整體市場情緒。

〈美股早盤〉主要指數開低 關稅緊張升溫市場觀望、特斯拉重挫逾7%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 130 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數也跌近 0.8%。

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美國股市期貨周一小幅下跌，美元走強，投資人對川普政府即將實施的新一輪關稅感到緊張。標普 500 指數期貨下跌 0.2%，為美國國慶假期後恢復交易日提前預熱。特斯拉盤前股價重挫逾 6%，因執行長馬斯克宣布將成立新政黨，引發市場關注。

美元指數上漲 0.5%，創三周以來最大單日漲幅。新興市場貨幣則普遍走弱，南非幣兌美元匯率下跌 1%。此波避險氛圍來自川普警告，將對「與金磚國家反美政策結盟的國家」加徵額外關稅，強化其對外貿易施壓立場。

市場憂心美國貿易緊張再起，川普計畫在未來數日內，對數十個國家祭出單邊關稅，美國官員已釋出訊號，這波新關稅可能於 8 月 1 日生效。Jefferies 首席歐洲策略師 Mohit Kumar 指出，雖然這項期限將造成短期不確定性，但這些通知函的真正目的是逼迫他國儘速達成協議。他補充說：「風險資產短線的下跌可能是進場良機。」

債券市場方面，日本 30 年期公債殖利率跳升 10 個基點至 2.96%，因投資人預期日本即將舉行的參議院選舉可能導致更大規模財政支出。美國 10 年期公債殖利率上升 1 個基點至 4.36%。高盛資產配置研究主管穆勒 - 格利斯曼 (Mueller-Glissman) 表示，儘管美債近期略有止跌跡象，但若關稅推升通膨，聯準會被迫轉向，債市仍面臨脆弱壓力。

油價則在漲跌之間震盪。石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 宣布將在下月進行超預期的增產後，布蘭特原油價格上漲 0.6% 至每桶 68.74 美元，盤中一度跌達 1.6%。XTB 研究主管布魯克斯 (Kathleen Brooks) 分析表示，石油輸出國組織 (OPEC) 此舉象徵其對需求仍具信心，這對全球通膨將是好消息。

截至台北時間周一（7 日）21 時許：

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.15%，至每股 223.07 美元

根據 Adobe Analytics 最新預測，美國今年亞馬遜「Prime Day」促銷活動將帶動全美線上銷售金額激增至 238 億美元，年增幅高達 28.4%，相當於「兩個黑色星期五」的購物力道。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.02%，至每股 213.51 美元

蘋果已正式針對歐盟開出的 5 億歐元 (約 5.7 億美元) 罰款提出上訴。這一罰款依據數位市場法 (Digital Markets Act, DMA) 裁定，因蘋果被指限制應用程式開發者引導用戶至 App Store 以外的購買選項。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 7.46%，至每股 219.83 美元

特斯拉周一盤前股價走跌，原因是執行長馬斯克宣布將成立一個新的美國政黨「美國黨」（America Party），引發投資人擔憂其分心政治事務，對公司經營造成不利影響，也進一步加劇他與美國總統川普的衝突。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：