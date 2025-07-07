傳中國央行評估美元弱勢 料為人民幣升值預作準備

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另一位熟悉調查內容的人士表示，該舉措可能也是在當前中美貿易談判進展下，提前掌握美元未來走勢風險的預判準備。

目前正值美國總統川普對部分進口商品課徵關稅的 90 天暫緩期即將在本周三 (7 月 9 日) 到期，而針對中國的三位數懲罰性關稅則將於一個月後屆滿。在此背景下，人民銀行對美元波動進行內部風險盤點，被市場視為審慎應對外部變數的舉措。