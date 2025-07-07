傳中國央行評估美元弱勢 料為人民幣升值預作準備
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周一 (7 日) 援引知情人士消息報導，中國人民銀行 (PBOC) 近日向部分金融機構發出調查，詢問他們對近期美元走弱的看法，以及美元走勢背後的原因與人民幣匯率前景。
據悉，這項調查於上周進行，問題聚焦於美元疲軟的背景、後續走勢，以及對中美貨幣關係的潛在影響。儘管央行並未明確說明調查目的，但其中一位受訪人士解讀，這可能顯示中國當局正關注美元走弱可能導致人民幣大幅升值的風險。
另一位熟悉調查內容的人士表示，該舉措可能也是在當前中美貿易談判進展下，提前掌握美元未來走勢風險的預判準備。
目前正值美國總統川普對部分進口商品課徵關稅的 90 天暫緩期即將在本周三 (7 月 9 日) 到期，而針對中國的三位數懲罰性關稅則將於一個月後屆滿。在此背景下，人民銀行對美元波動進行內部風險盤點，被市場視為審慎應對外部變數的舉措。
根據資料顯示，今年美元指數表現疲軟，創下自 1973 年以來最差上半年表現，累計下跌約 11%，其中自 4 月 2 日「解放日」關稅宣佈以來更下挫 6.6%。相較之下，人民幣表現相對穩定，僅小幅升值約 1.3%。
截稿前，人行對此消息未做出回應。分析人士指出，儘管目前人民幣升幅有限，但若美元持續走弱，不排除中國官方後續將透過政策工具防範資本流動與匯率過度波動風險。
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