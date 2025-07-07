鉅亨網編譯段智恆 2025-07-07 19:21

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《彭博》周一 (7 日) 報導，美國總統川普計劃自 8 月 1 日起對未達成協議的國家徵收關稅，為原訂 7 月 9 日最後期限的貿易談判爭取更多時間。美國政府官員已向各國示意，儘管華府持續將本周三 (9 日) 視為一項重要節點，但各方將有額外三周時間繼續協商。

川普延後關稅生效至8月1日 談判時限再爭三周(圖：REUTERS/TPG)

先前川普政府釋出警告，若各國未在 7 月 9 日前敲定協議，將回溯至 4 月 2 日「解放日」公布的懲罰性關稅水準。然而白宮最新舉措為談判提供轉圜餘地，也強化川普在推進關稅政策上的主導力。

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歐盟表示談判已有進展，歐洲執行委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 周日與川普通話，進行了「良好互動」。德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 也與范德賴恩及法國、義大利領袖通話磋商，美方釋出更多協議談判空間，使各方得以加緊斡旋。

德國政府發言人柯內留斯 (Stefan Kornelius) 周一表示，「時間已所剩無多」，但德國仍全力支持歐盟作為談判代表。他坦言，這是一場需兼顧多重考量的複雜談判。

在美國國會通過「大而美」法案、股市再創新高後，川普加大對外施壓力道。他在 Truth Social 上宣布，將對「與金磚國家反美政策結盟的國家」徵收 10% 進口稅，毫不留情。他強調：「不會有例外。」目前金磚成員國正在里約熱內盧舉行峰會。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，目前正優先與 18 個主要貿易夥伴進行談判，預期將陸續公布數項重要協議。他指出，談判進入收尾階段出現「塞車」，因為各國同時施壓與協商，進展快慢不一。

貝森特周日受訪時未明言 8 月 1 日是否為新期限，但指出「如果想加快進度，那就快馬加鞭」，而那些收到通知函件的國家可以自己決定是否回歸原有高關稅水準。

川普也在社群媒體預告，將於華府時間周一中午起，陸續發布「關稅通知函與協議內容」。據悉，包括歐盟與日本等經濟體皆在美國國慶連假期間持續與華府接觸，試圖阻止更高關稅上路。