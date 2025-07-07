等於兩個黑五！Adobe估亞馬遜Prime Day銷售上看238億美元
鉅亨網編譯段智恆
根據 Adobe Analytics 最新預測，美國今年亞馬遜 (AMZN-US)「Prime Day」促銷活動將帶動全美線上銷售金額激增至 238 億美元，年增幅高達 28.4%，相當於「兩個黑色星期五」的購物力道。
Adobe(ADBE-US)分析顯示，這波為期 96 小時的促銷檔期自 7 月 8 日至 11 日展開，不僅亞馬遜自身活動擴大，沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨(TGT-US) 等零售業者也同步推出對抗性促銷，掀起全美夏季購物熱潮。
Adobe 指出，消費者對於開學季商品需求強勁，尤其集中於服飾、電子產品、背包與筆電等品類，預期今年服飾折扣幅度將達 24%，高於去年的 20%。電子產品雖然略降至 22%，但仍是主要吸引消費者「升級」換購的重要品項。
與此同時，「先買後付」(Buy Now Pay Later, BNPL) 等延遲付款工具的使用比例也預期微幅上升，預估將占整體線上銷售的 8%，高於去年的 7.6%。
Adobe 表示，面對川普未定調的貿易關稅政策，整體零售業者與消費者信心承壓，不過為了節省開銷，許多消費者正開始利用生成式人工智慧 (AI) 尋找折扣，並提前為開學採購。
Adobe Analytics 此次預測係根據對美國電商網站超過 1 兆次訪問、1 億項商品與 18 大品類的追蹤分析。相較去年 Prime Day 僅 48 小時、總銷售金額為 142 億美元，今年整體時間與規模雙雙擴大，為夏季零售市場注入一劑強心針。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普延後關稅生效至8月1日 談判時限再爭三周
- TikTok美國電商團隊再裁員 今年第三波調整
- 路透：Shein擬在港申請IPO 擬走秘密遞件模式避風頭
- 雲端市場變局？輝達DGX Cloud布局升溫 科技三巨擘緊盯發展