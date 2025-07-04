鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-04 01:30

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周四 (3 日) 表示，7 月 9 日對外貿易談判的關稅寬限期是否延長，將由總統川普親自決定；至於聯準會 (Fed) 主席人選，政府將於今秋聚焦遴選接替鮑爾的接班人。

關稅延不延？Fed主席要換誰？美財長：川普秋季拍板定江山 (圖：REUTERS/TPG)

貝森特當天接受《CNBC》訪問時強調：「我們會按照總統的意志行事，是否延長談判期限，要看對方是否展現善意。我不會在電視上直接送對方 10% 的優惠，應該讓他們盡快完成協議。」

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目前歐盟、日本等貿易夥伴仍暫時適用自 4 月 9 日生效的 10% 普遍性關稅。該稅率為期 90 天，用以爭取談判空間，原訂本月 9 日屆滿後將恢復先前宣布的高額關稅。

貝森特透露，他當天早上與歐盟貿易官員會晤，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 將於周末持續與歐方磋商。他也提到日本的談判進展受限於國內政治，該國 7 月 20 日將舉行參議院選舉，令談判空間受限。他說：「日本是很好的盟友，但目前處境艱難，我們會持續觀察後續發展。」

至於越南方面，貝森特表示已「原則上達成協議」，核心是川普提出的 20% 關稅，但這項關稅將不會疊加至現行的 10% 稅率上。

另一方面，貝森特也透露，川普政府預計將於秋季開始全力尋找 Fed 新主席。他表示，政府內部已有多位優秀候選人。他重申，是否降息由 Fed 自行決定，但若短期內未採行降息，未來 9 月降息的幅度可能會更大。