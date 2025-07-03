鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-03 22:17

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綜合外媒報導，美國總統川普預計將於美東時間周四 (3 日) 上午 10 點(台灣時間周四晚間 10 點)，與俄羅斯總統普丁通話，這項會談時機正值美方決定暫停部分對烏克蘭軍援之際，引發外界對美國立場轉變的關注。

川普將與普丁通話 美暫停軍援烏克蘭引發疑慮 (圖：REUTERS/TPG)

川普周四透過社群平台宣布將與普丁通話。白宮官員表示，這通電話旨在推進川普所謂「促成烏克蘭停火協議」的努力。不過，烏克蘭與其盟邦對川普政府日前突然叫停部分軍援感到錯愕與憂心。

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根據消息人士透露，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 幾周前下令檢視美方彈藥庫存後，決定暫停某些對烏克蘭的彈藥與防空武器出貨。白宮發言人凱莉 (Anna Kelly) 指出，此舉是「為了優先考量美國自身利益」，強調「美軍實力毋庸置疑──就問問伊朗就知道了」。

此次暫停供應的武器包括 155 公釐砲彈與「愛國者」(Patriot) 防空系統，這些都是烏克蘭抵禦俄軍無人機與飛彈襲擊的關鍵防線。上週俄羅斯發動自開戰以來最大規模空襲，加深烏克蘭對美援中斷的擔憂。

川普曾承諾要迅速終結俄烏戰爭，然而至今尚未取得實質進展。普丁持續拒絕停火提議與與烏克蘭總統澤倫斯基會面的請求。雖然雙方低階會談曾促成一些戰俘交換，但迄今未能促成更大規模的和平協議。

據知情人士透露，川普預計周五也將與澤倫斯基通話。美國軍援預算預定於今夏耗盡，而川普已明確表示不會再延長援助計畫，令基輔與歐洲盟友高度警戒。