鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-03 21:42

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美國 6 月就業報告優於預期，緩解市場對經濟放緩的擔憂，激勵標普 500 與那斯達克指數雙雙在周四 (3 日) 開盤創下歷史新高。強勁的就業數據也削弱了聯準會 (Fed) 短期內降息的預期，推升美元、拖累美債價格。

〈美股早盤〉美6月非農報喜 標普500與那指開盤同步創新高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 180 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數也漲近 0.4%。

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美國 6 月就業報告優於預期，顯示勞動市場仍具韌性，激勵美股期指延續漲勢、再朝歷史新高邁進，同時導致公債價格下跌、殖利率攀升，市場對聯準會 (Fed)7 月降息的預期幾乎全面消退。

美國勞工統計局 (BLS) 周四提前公布的數據顯示，6 月非農就業人口增加 14.7 萬人，雖略低於市場普遍預期的 18 萬人，但過去兩個月的數據均小幅上修，反映整體趨勢穩健。失業率則自 5 月的 4.2% 降至 4.1%，顯示儘管經濟成長放緩，勞動市場仍維持強勁。

這份報告公布後，短天期美債遭到拋售，2 年期殖利率跳升 9 個基點至 3.88%。根據利率期貨價格，市場對 7 月降息的預期幾乎歸零，低於公布前約 25% 的機率；9 月降息的機率則下滑至約 75%。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「這對整體經濟來說是好消息，但對那些期待 7 月降息的人而言就是壞消息。這也解釋了為何股市雖然續揚，但漲幅不大。」

截至美東時間上午 8 時 38 分，標普 500 期貨上漲 0.2%，那斯達克 100 期貨上漲 0.3%，市場氣氛正向。恐慌指數 VIX 則下滑至 16.4，接近近期低點。標普 500 指數已連續四個交易日刷新歷史高點，投資人樂觀看待貿易局勢與經濟數據。

市場持續聚焦於 Fed 的政策動向，決策官員預計將在 7 月底召開下次利率會議。儘管美國通膨已降溫，但就業數據的韌性可能使 Fed 延後進一步寬鬆行動。

另一方面，美國總統川普推動的稅收與支出法案也有望於周四通過眾議院，符合其設定的「國慶日前完成」的政治時程。

政經消息方面，有分析指出，美國近期與越南簽署的新貿易協議中，針對轉運貨品課徵高達 40% 的關稅，可能引發中國不滿，進一步升高區域貿易緊張。

截至台北時間周四（3 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.18%，至每股 212.06 美元

研調機構 Counterpoint Research 指出，蘋果 iPhone 在中國的銷售量於第二季出現 2 年來的首度成長，較去年同期上升 8%。這主要歸功於 5 月的促銷活動，以及 618 購物節期間的價格調整策略奏效。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.27%，至每股 316.49 美元

根據德國道路交通管理局 (KBA) 日前發布的數據，特斯拉在德國 6 月銷售量與去年同期相比下降了 60%。這家電動車製造商在 6 月期間在德國售出了 1,860 輛汽車，與 2024 年 6 月相比顯著減少。這一下降趨勢不僅限於過去一個月，特斯拉 2025 年上半年在德國的銷售量與 2024 年前六個月相比下降了 58.2%，至 8,890 輛。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價上漲 1.15%，至每股 232.62 美元

OpenAI 將從甲骨文租用約 4.5GW 美國資料中心電力，屬「星際之門」項目，甲骨文先前宣布 2028 會計年度生效的 300 億美元雲端服務協議部分涉及此合作。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月非農新增就業報 14.7 萬人，預期 11.1 萬人，修正後前值 14.4 萬人

美國 6 月失業率報 4.1%，預期 4.3%，前值 4.2%

美國 6 月平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 6 月平均每小時薪資年增率報 3.7%，預期 3.9%，修正後前值 3.8%

美國 6 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 6 月勞動參與率報 62.3%，前值 62.4%

美國 6 月服務業 PMI 終值預期 53.1，前值 53.1

美國 6 月綜合 PMI 終值預期 52.8，前值 52.8

美國 6 月 ISM 非製造業指數預期 50.8，前值 49.9

華爾街分析：