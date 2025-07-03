鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-03 23:00

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根據美國供應管理協會 (ISM) 周四 (3 日) 公布的數據，6 月美國服務業活動重返擴張區間，表現略優於預期，但就業指標卻出現今年以來第三度萎縮，突顯企業在貿易政策不確定下仍趨於保守，同時通膨壓力仍未消退，增添市場對景氣前景的複雜看法。

美6月ISM非製造業指數重返榮枯線上 就業卻持續萎縮 (圖：REUTERS/TPG)

美國 6 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

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商業活動生產指數報 54.2，前值 50.0

新訂單指數報 51.3，前值 46.4

僱傭指數報 47.2，前值 50.7

供應商交貨指數報 50.3，前值 52.5

存貨指數報 52.7，前值 49.7

價格指數報 67.5，前值 68.7

未完成訂單指數報 42.4，前值 43.4

新出口訂單指數報 51.1，前值 48.5

進口指數報 51.7，前值 48.2

庫存景氣指數報 57.1，前值 62.9

圖：ISM

服務業活動回溫 訂單重回成長

ISM 非製造業指數自 5 月的 49.9 回升至 50.8，略優於市場預期的 50.6，重新站上榮枯線。ISM 表示，儘管經濟成長緩慢、前景不明，但包括運輸倉儲、公用事業與娛樂等 10 個產業在 6 月呈現擴張，反映整體活動動能有回升跡象。

ISM 非製造業指數自 5 月的 49.9 回升至 50.8，略優於市場預期的 50.6，重新站上榮枯線。(圖：ZeroHedge)

新訂單指數自 5 月的 46.4 反彈至 51.3，回到成長區間，其中不少企業指出高利率仍造成壓力，但供應狀況穩定、需求逐步回升。而同日標普全球 (S&P Global) 公布的 6 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值雖由 53.7 微幅降至 52.9，仍處擴張水準。

就業再度萎縮 企業觀望情緒濃

儘管訂單改善，企業在人力調整上依舊謹慎。ISM 就業指數由 50.7 大跌至 47.2，是近四個月以來的最大降幅，也為今年第三度跌入萎縮。ISM 表示，企業普遍對新增或替補職缺進行更嚴格審查，與近期民間服務業就業增幅放緩相呼應。

ISM 就業指數由 50.7 大跌至 47.2，是近四個月以來的最大降幅，也為今年第三度跌入萎縮。(圖：ZeroHedge)

專家指出，隨著川普政府對進口商品提高關稅的 90 天緩衝期即將結束，企業面臨政策轉折風險，對人力與資本支出均趨保守。不少業者也坦言，對政府政策前景缺乏信心，影響中短期決策。

物價壓力仍大 關稅效應恐於夏季浮現

雖然 6 月價格指數自 68.7 回落至 67.5，顯示漲勢略有放緩，但整體物價壓力仍處於兩年來相對高檔。多家業者反映，來自關稅的成本轉嫁仍在持續，尤其人工智慧 (AI) 與軟體即服務 (SaaS) 服務趁機調漲價格，也加劇終端售價壓力。

ISM 調查中也指出，庫存增加的同時，對庫存水準的樂觀看法略有降溫，可能反映部分企業對需求後市仍抱持觀望。