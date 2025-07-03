鉅亨網編譯段智恆 2025-07-03 23:40

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有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 周四 (3 日) 在美國 6 月非農就業報告公布後撰文指出，就業數據穩健顯示勞動市場仍具韌性，可能讓聯準會 (Fed) 官員在夏季維持利率不變的立場更加堅定，儘管川普持續強力施壓，要求 Fed 降息以刺激經濟。

6月非農報喜降息不急了？Fed傳聲筒暗示夏季按兵不動 (圖：REUTERS/TPG)

Fed 主席鮑爾本周在葡萄牙舉行的會議上表示，降息與否「將取決於數據表現」，他強調決策仍是「逐次會議」處理。儘管部分官員對降息持開放態度，但絕大多數決策官員並未為 7 月 29-30 日的利率會議鋪路。多數官員仍預期年內將至少降息一次，反映政策仍保有彈性空間。

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另有分析指出，雖然 6 月非農報告表現優於預期，但細節顯示勞動市場的動能正在降溫，包括民間就業增幅為去年 10 月以來最低，失業率下降部分也與勞動參與率下滑有關，並非完全來自職位增加。這些隱憂讓部分分析師預期，若未來數據轉弱，Fed 在 9 月甚至可能採取一次降息 2 碼的激進手段。

就業數據支撐觀望立場

美國 6 月非農就業人口成長放緩，但失業率意外下降至 4.1%，顯示勞動市場依舊穩固。民間企業新增職位集中於醫療保健與地方政府部門，聯邦政府則持續裁員。Fed 官員指出，近期政策變化對勞動市場的影響仍在觀察中，包括嚴格的移民管制、提高關稅以及削減對聯邦合作機構的資助等，都可能干擾企業招聘與物價決策。

鮑爾曾指出，雖然就業成長呈現「逐步降溫」，但目前尚未見到「明顯的疲弱」，因此將持續觀察。Fed 目前特別重視失業率的變化，以評估勞動需求是否減弱。

政策不確定性升高 官員維護獨立性

川普政府近期對 Fed 的攻擊聲浪升高，尤其在法院可能阻止其解除鮑爾職務後，轉向加大輿論壓力。川普本周三晚間再次發文要求鮑爾辭職，並抨擊 Fed 讓利率過高，損害經濟與房市。

儘管如此，鮑爾強調其專注於維持通膨穩定與最大就業的使命，並堅守 Fed 的獨立性。他指出，法院近期在一項不相關的裁決中曾暗示，Fed 官員的任期與獨立性受到較高程度的保障。