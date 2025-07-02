鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-02 20:28

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美國周三 (2 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 6 月民間企業新增就業人數意外轉為負值，創下 2023 年 3 月以來首見，顯示企業招聘力道持續疲弱，也為本周即將出爐的官方非農就業報告增添不確定性。

非農前哨爆冷！美6月ADP新增就業人數意外減少3.3萬人 兩年來首見負值(圖：REUTERS/TPG)

美國 6 月民間企業新增就業人數意外轉為負值，創下 2023 年 3 月以來首見。(圖：ZeroHedge)

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根據 ADP 與史丹佛數位經濟實驗室 (Stanford Digital Economy Lab) 共同發布的報告，美國民間企業 6 月新增就業人數減少 3.3 萬人，而 5 月數據亦被下修至僅新增 2.9 萬人。《彭博》與《路透》訪調的經濟學家皆預期 6 月就業將成長，無一預估為負值，突顯本次結果的爆冷程度。

小非農已連續 3 個月不及預期。(圖：ZeroHedge)

在 ADP 報告公布後，美債殖利率走低，美元回吐部分漲幅，美股期指也小幅下跌。市場對 Fed 今年降息的預期略為升高，利率交換市場目前預期年底前將降息 66 個基點，高於本周初的 63 個基點。

服務業重挫 小型企業成重災區

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示，雖然整體裁員仍屬罕見，但企業普遍對招聘與補員轉趨保守，是導致上月就業轉負的主因。報告指出，6 月服務業職缺大減 6.6 萬人，創新冠疫情封鎖以來最大跌幅，尤以專業與商業服務、醫療與教育領域減幅最重。

報告指出，6 月服務業職缺大減 6.6 萬人，創新冠疫情封鎖以來最大跌幅。(圖：ZeroHedge)

相對地，商品生產業 (包括製造、營建與採礦)6 月新增 3.2 萬人，為整體減幅提供些許緩衝。規模上來看，小型與中型企業就業呈現負成長，大型企業則仍有增加。

根據 ADP 資料，過去三個月的平均新增就業人數已降至不到 1.9 萬人，為疫情初期以來最疲弱。另一方面，求職難度上升的趨勢也浮現。根據美國經濟評議會 (Conference Board) 資料，認為「工作機會充裕」的美國消費者比例已降至四年低點；另一份 JOLTS 報告則顯示，5 月僅 550.3 萬人獲聘，為今年新低。

市場預期轉變 聚焦非農報告

儘管民間就業出現明顯降溫，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾仍多次重申就業市場基本穩健，當前利率政策保持不變。周四勞工部 (DOL) 將提前發布 6 月非農就業報告，市場預估當月民間企業新增就業 10.5 萬人，整體非農就業則成長 11 萬人，失業率略升至 4.3%。

薪資成長方面，6 月留任員工的年薪增幅為 4.4%，略低於 5 月的 4.5%；轉職員工薪資增幅則由 7.0% 降至 6.8%，顯示招聘放緩之際，薪資漲幅也同步趨緩。

顯示招聘放緩之際，薪資漲幅也同步趨緩。(圖：ZeroHedge)