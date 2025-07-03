促銷活動發力！蘋果iPhone第二季中國銷量年增8% 兩年來首見回升

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-03 20:46

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據《CNBC》周四 (3 日) 報導，研調機構 Counterpoint Research 指出，蘋果 (AAPL-US)iPhone 在中國的銷售量於第二季出現 2 年來的首度成長，較去年同期上升 8%。這主要歸功於 5 月的促銷活動，以及 618 購物節期間的價格調整策略奏效。

iPhone在中國第二季銷售量較去年同期成長8%，為2年來首度回升。(圖:Shutterstock)

根據 Counterpoint Research 的數據，iPhone 在中國的銷量在截至 6 月底的 3 個月中較去年同期跳升 8%，這是蘋果自 2023 年第二季以來首次在中國獲得成長。

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Counterpoint 指出，蘋果的表現受到 5 月促銷活動的推動，中國電商平台對蘋果最新的 iPhone 16 系列進行折扣銷售，該公司也提高了部分 iPhone 機型的以舊換新價格。

蘋果在中國重回成長軌道，會讓投資人感到興奮。由於面臨多項不利因素，該公司股價今年已下跌約 15%。周四盤前，蘋果股價上漲 2.22％，暫報 212.44 美元。

美國總統川普曾威脅對蘋果課徵關稅，並敦促蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在美國製造 iPhone，但專家認為這幾乎不可能實現。

中國也讓蘋果頭痛不已，因為華為在 2023 年底推出搭載更先進晶片的新手機強勢回歸，先前，該品牌的智慧手機業務受到美國制裁重創。

此後，華為在中國積極推出新設備，甚至開始重新進軍國際市場。這家中國科技巨頭成功搶奪了蘋果在中國的部分市佔率。

根據 Counterpoint 的數據，華為第二季銷量較去年同期成長 12%，穩居第二季中國市場的市佔王，其次是 Vivo，蘋果排名第三。