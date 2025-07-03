鉅亨網編譯段智恆 2025-07-03 22:03

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周四 (3 日) 公開質疑聯準會 (Fed) 對利率的判斷，表示目前的短期公債殖利率已反映出基準利率「過高」的訊號。他並暗示 Fed 主席鮑爾應在任期屆滿後離開。

兩年期公債殖利率發警訊！貝森特批Fed政策過緊 暗示鮑爾明年走人 (圖：REUTERS/TPG)

貝森特在接受《福斯商業新聞》(FBN)專訪時表示：「我認為 (聯邦公開市場委員會) 在判斷上有些偏離。」他強調，2 年期公債殖利率約在 3.76%，遠低於 Fed 設定的聯邦基金利率目標區間(4.25%-4.5%)，這代表市場認為短期利率過高。

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先前貝森特曾表示，他只針對 Fed 過去的政策發表評論，不預測未來決策，但這次他仍重申兩年期公債利率是反映聯準會政策過緊的重要訊號。

不評論鮑爾爭議、但暗示應提前離開

當被問及行政部門住宅金融主管普爾特 (Bill Pulte) 呼籲鮑爾辭職的言論時，貝森特拒絕正面評論。他僅表示：「Fed 應該和其他機構一樣控制開支。」普爾特先前指控鮑爾對國會作證時隱瞞 Fed 總部裝修相關支出，引發風波。

儘管如此，貝森特語帶暗示地說：「有很多優秀的候選人可以在 2026 年接替他 (鮑爾) 的職位。」當被問及是否可能由他自己接任時，他僅回應：「我不會透露私人對話。」

鮑爾目前的 Fed 主席任期將於 2026 年 5 月結束，但他的理事任期直到 2028 年。若他選擇續任理事，2026 年僅有庫格勒 (Adriana Kugler) 一席空缺。貝森特則樂觀預期：「希望我們明年能補兩個席次。」

債務上限即將解除、發債策略將參考市場利率

貝森特並指出，眾議院正審議中的川普總統稅改與支出法案包含了大幅上調聯邦債務上限的條款，預估將額外增加 5 兆美元的舉債空間，「應該能支撐到 2027 年」。

在此之前，財政部自 1 月起便透過特殊會計手段維持支付能力。法案一旦簽署成法，財政部預計將擴大短期國庫券的發行，以補充現金庫存。

針對未來發債策略，貝森特表示，兩年期利率已指出短期利率過高，「我們會把這一點納入考量」，但並未透露細節。他補充：「我們的債務管理非常有規律、按部就班，但也會因應特殊情勢調整。」