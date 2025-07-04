鉅亨網編譯段智恆 2025-07-04 00:30

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隨著美國總統川普提出的稅收與支出法案即將在國會完成立法程序，法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 分析指出，這項新法案恐導致電動車稅收補貼全面取消，反而可能為純電動車新創公司如 Rivian 與 Lucid 創造市場機會。消息激勵兩家公司股價周四 (3 日) 一度分別上漲 4.6% 與 8.8%。

電動車補貼退場是利多？法巴點名Rivian、Lucid兩贏家 (圖：REUTERS/TPG)

根據 BNP 分析，這項法案已獲得美國參議院通過，預料眾議院也將於當日稍晚通過。法案內容包括在 9 月 30 日後終止每輛車 7,500 美元的電動車購車稅收抵免，將對今年稍晚的電動車需求造成壓力。不過，BNP 分析師皮卡瑞羅 (James Picariello) 指出，這不會對所有車廠造成相同衝擊。

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皮卡瑞羅在致客戶報告中指出：「就如同 Rivian，我們認為 Lucid 也將受惠於競爭環境緩解，因為傳統汽車製造商正逐步淡化其在美國市場的電動車布局。」

報告指出，Rivian 的股價另可能受惠於部分消費者對馬斯克及其過去與川普政府的關係持續反感。特斯拉最新公布第二季交車 38.4 萬輛，年減 13%。

雖然 Rivian 與 Lucid 本季交車表現雙雙不及預期，Rivian 交車量為 10,661 輛，較市場預期低 2.3%，Lucid 則為 3,309 輛，低於預估 4%。但 BNP 預期第三季交車將顯著增加，消費者可能在稅收補貼截止前加快購車決策。

BNP 也指出，Rivian 比 Lucid 更有機會在本輪需求回升中受益，因 Lucid 的產能爬坡進度緩慢，且旗下重點產品 Gravity SUV 預計要到 2025 年底才問世，下一款跨界車型更要等到 2027 年。