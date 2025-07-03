就業市場表裡不一？美上周初領失業金人數降溫、續領人數仍近4年高點
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
根據美國勞工部 (DOL) 周四 (3 日) 公布數據，美國初次申請失業救濟金人數降至六周低點，但續領失業金人數維持在近 4 年高點，顯示勞動市場呈現複雜態勢。
截至 6 月 28 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.3 萬人，低於市場預期的 24 萬人，較修正後前值 23.7 萬人減少 4,000，4 周移動平均值報 24.15 萬人。
截至 6 月 21 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 196.4 萬人，高於市場預期的 196 萬人，較修正後前值 196 萬人持平，4 周移動平均值報 195.4 萬人，寫下 2021 年 11 月 20 日以來新高。
不過，續領失業金高居不下的人數，被表現強於預期的美國就業報告所掩蓋。
美國 6 月新增 14.7 萬個非農就業機會，失業率意外從 5 月的 4.2% 降至 4.1%，顯示勞動市場保持穩定，可能讓聯準會 (Fed) 延至 9 月才重啟降息循環。
值得注意的是，儘管就業人數增幅超出預期，但就業成長正在放緩，主要反映招聘疲軟。
這也呼應周三才公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告結果。美國 6 月民間企業新增就業人數意外轉為負值，為 2023 年 3 月以來首見，顯示企業招聘力道持續疲弱。
多數經濟學家則預期，失業率將在今年下半年上升。
聯準會上月維持利率不變。聯準會主席鮑爾周二重申，聯準會計劃在再次降息前「等待並了解更多」關稅對通膨的影響。
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