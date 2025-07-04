輝達新AI晶片誰先用？CoreWeave靠戴爾搶下首發
鉅亨網編譯段智恆
雲端人工智慧 (AI) 基礎設施業者 CoreWeave 周四 (3 日) 宣布，已取得市場首批搭載輝達 (Nvidia) 新一代頂規 AI 晶片的伺服器系統，顯示該公司在高度競爭的 AI 運算市場中持續崛起。這套由戴爾 (DELL-US) 打造的 GB300 NVL72 伺服器機櫃，預計率先部署於美國，並於今年內陸續上線。
CoreWeave 指出，新系統將讓客戶能以遠超以往的速度開發並部署規模更大、結構更複雜的 AI 模型。這些晶片為輝達今年 3 月發布、預計本季交付的最新產品，是目前頂級 Grace Blackwell 系統的升級版。儘管全球經濟與晶片貿易政策仍存不確定性，企業對 AI 基礎建設的需求依然強勁。
CoreWeave 客戶包括 OpenAI，而輝達本身也是其投資者之一。此次率先取得新晶片伺服器，不僅突顯其與輝達與戴爾的密切合作，也強化其作為 AI 雲端運算租賃服務提供者的戰略定位。CoreWeave 技術長薩蘭基 (Peter Salanki) 表示，公司致力於推進 AI 發展邊界，部署最先進的雲端能力以訓練下一代 AI 模型。
除了 CoreWeave，戴爾近年也積極重塑事業重心，專注 AI 伺服器銷售，並與包括馬斯克旗下 xAI 在內的多家公司合作。
消息公布後，CoreWeave(CRWV-US)股價在紐約時段早盤一度漲逾 3%，截稿前上漲 5.24%，每股暫報 159.79 美元；戴爾股價升 1.92%，美股暫報 125.85 美元；輝達 (NVDA-US) 亦上漲 1.7%，每股暫報 159.90 美元。
彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Steven Tseng 先前指出，在經濟與地緣政治不確定性持續之下，整體 AI 伺服器需求前景仍有待觀察。
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