鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-02 22:10

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美國電動車大廠特斯拉周二 (2 日) 公布第二季交車量達 38.4 萬輛，雖優於市場最悲觀預期，仍較去年同期減少 14%，連續第二季出現年減，突顯該公司正面臨全球競爭加劇與政治風險交織的壓力。儘管如此，中國市場 6 月交車量首度出現年成長，為其在亞洲帶來一線曙光。

連兩季表現疲弱！特斯拉Q2交車年減14% 中國市場現回溫曙光(圖：REUTERS/TPG)

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交車連兩季年減 分析師看法分歧

根據特斯拉公告，2025 年第二季共交車 384,122 輛，略低於華爾街平均預期的 387,000 輛，但優於部分分析師私下預估的「最悲觀情境」。生產量為 410,244 輛，略高於交車數，去年同期交車 443,956 輛，年減幅達 14%。今年首季交車年減 13%，這讓特斯拉全年能否實現銷售成長蒙上陰影。

特斯拉並未公布各車款或區域的詳細銷售分布，但指出 Model 3 與 Model Y 生產共達 396,835 輛，交車則為 373,728 輛，顯示這兩款主力車仍占大宗。不過新車開發進度落後，加上競爭品牌如中國比亞迪 (01211-HK)、小米(01810-HK) 與美國通用汽車 (GM-US) 等推陳出新，特斯拉的產品吸引力正逐漸被稀釋。

儘管部分投資人認為第二季交車數可能已見底，然而若要避免年度交車量下滑，特斯拉下半年需補回逾 11 萬輛的缺口，挑戰仍在。

中國市場初露曙光 新能源車銷量強勁

根據中國乘聯會資料，特斯拉上海廠 6 月出貨量達 71,599 輛，為 2025 年首見年增，單月亦成長 16%。中國政府近期針對智慧駕駛技術釋出更多規範，有助特斯拉擴大其自動駕駛技術部署，增加競爭優勢。

不過在中國這個價格戰激烈的市場，特斯拉仍面對來自在地品牌的龐大壓力。報告指出，特斯拉許多大型美國客戶已大幅降低對中國供應鏈的依賴，特斯拉未來在地化策略及市場布局將成關鍵。

馬斯克政治爭議升溫 再增市場變數

除了市場競爭，特斯拉也深受政治因素影響。執行長馬斯克與美國總統川普關係惡化，近日更因批評政府預算案而再掀爭議。該法案若通過，可能削減電動車補貼，對特斯拉銷售構成實質影響。