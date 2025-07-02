鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-02 21:39

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美國 6 月 ADP 民間就業人數意外下滑 3.3 萬人，為逾兩年來首見負值，市場對勞動市場前景再起疑慮。受此影響，美股主要指數周三 (2 日) 開盤漲跌互現，標普指數連日漲勢暫歇，債市短天期殖利率表現相對穩定，美元則自 2022 年來低點反彈。市場關注周四 (3 日) 即將公布的非農就業報告。

〈美股早盤〉美6月小非農爆冷 主要指數漲跌互現、美元反彈(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 104 點或近 0.23%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.1%。

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受到美國民間企業 6 月新增就業人數意外下滑的影響，美股期指周三小幅走跌，美國公債收益率漲幅收斂，市場對經濟動能放緩的疑慮升溫。

標普 500 指數期貨下跌 0.1%、那斯達克 100 指數期貨下滑 0.3%；歐洲股市則上漲 0.2%。10 年期美債殖利率上升 3 個基點至 4.27%。利率交換市場顯示，今年底前聯準會降息預期擴大至 66 個基點，高於前一日的 63 個基點。

最新有「小非農」之稱的 ADP 報告顯示，美國民間企業 6 月就業人數出現兩年多來首次轉為負值，顯示就業市場動能降溫。投資人聚焦周四 (3 日) 即將公布的非農就業報告，視為評估聯準會 (Fed) 未來利率政策走向的重要依據。

另一方面，市場也關注貿易進展與關稅政策。儘管美國總統川普對日本施壓，強調不會延後關稅期限，但股市反應平淡，與 4 月貿易消息頻頻引發市場劇烈震盪的情況不同。如今美股接近歷史高點，顯示投資人對貿易風險的敏感度已下降。

法國 Ecofi 資產管理公司基金經理人 Karen Georges 表示，川普對日本的警告「屬於無關痛癢」，目前市場下一個可能的推動力將來自周四公布的初領失業金數據以及關稅談判的進展。

美元則回吐稍早漲幅，徘徊於近三年低點。DataTrek Research 聯合創辦人 Nicholas Colas 指出，「當全球經濟狀況尚稱穩健、而聯準會處於降息周期時，美元通常會走弱。現在這兩項條件都成立。」

截至台北時間周三（2 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.26%，至每股 208.36 美元

根據外媒報導，鴻海科技集團 (富士康 / Foxconn)(2317-TW) 已要求數百名中國籍工程師與技術人員自印度 iPhone 工廠返國，對蘋果推進在南亞國家擴大生產的策略構成新挑戰。據悉，鴻海在印度南部 iPhone 廠區的大部分中國員工已被通知返回中國，這項行動從約兩個月前開始執行。目前已有超過 300 人離開，留在當地的大多是來自台灣的支援人員。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.21%，至每股 153.62 美元

受惠於市場對人工智慧 (AI) 晶片需求強勁的預期，以及輝達在 AI 領域的領先地位再度獲得市場信心，該公司在 6 月重新奪回全球市值最高企業寶座。根據統計，輝達截至 6 月底市值達 3.86 兆美元，超過微軟(MSFT-US)3.69 兆美元的市值，差距約 4.3%。不過，輝達目前的市值仍未突破蘋果在 2024 年 12 月創下的歷史高點——約 3.92 兆美元。截至 6 月底，蘋果的市值為 3.1 兆美元，暫居第三。

Netflix(NFLX-US) 早盤股價下跌 0.20%，至每股 1,291.06 美元

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 ADP 新增就業人數報 - 3.3 萬人，預期 9.9 萬人，前值 2.9 萬人

華爾街分析：

儘管川普關稅暫緩期即將在 7 月 9 日屆滿，貿易談判又停滯不前，美股卻無懼陰霾，股指持續逼近歷史高點，市場波動性幾乎消失，與過去劇烈反應形成對比。