鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 20:10

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Netflix鎖定音樂與實境綜藝 擬與Spotify合作推新節目(圖：REUTERS/TPG)

知情人士透露，Netflix 正重新打造經典選秀節目《Star Search》，並預定下周推出新音樂競賽節目《Building the Band》，由「新好男孩」(Backstreet Boys)成員 AJ 麥克林 (AJ McLean) 主持，另有更多類似內容正在規劃中。

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音樂綜藝為核心拓展焦點 Spotify 合作計畫洽談中

Netflix 近期已就多項音樂合作計畫與 Spotify 展開對話，包括音樂頒獎典禮、實境演唱會節目等。平台高層並希望能推出具全球吸引力的音樂選秀節目，由曾策劃 NBC《美國好聲音》(The Voice) 的資深製作人 Jeff Gaspin 主導這項布局。他形容自己是「流行文化狂熱者」，去年加入 Netflix 後便專注拓展無劇本內容。

新節目《Building the Band》融合《盲婚試愛》(Love is Blind) 的神秘感與《美國好聲音》的才藝比拚特色，參賽者在未見過彼此的情況下先組團，再共同排練，營造不同以往的音樂選秀體驗。

Netflix 表示未來若節目續訂第二季，將有可能讓總決賽以直播方式播出。至於《Star Search》重啟版，預計也會引入觀眾即時投票機制。

除了音樂類型，Netflix 也宣布將推出由尼爾派屈克哈里斯 (Neil Patrick Harris) 主持的益智節目《What’s in the Box》，強調兼具家庭娛樂與全球觀賞性的節目將是無劇本內容策略關鍵。

擬試水明星專訪與時事紀錄片 直播節目規劃審慎

Netflix 也正評估推出大型明星專訪節目，或短時間內製作的時事紀錄片，以因應當下熱門新聞議題。不過，高層內部仍在討論此類內容是否能在短影音充斥的社群媒體時代吸引觀眾收看完整版本。

該公司目前正與新興新聞網站《Daily Beast》合作試播一檔聚焦非政治類新聞事件的節目，據悉將以快速製作、迅速上線的方式呈現。

不過 Netflix 表示，不會發展為真正的新聞機構，僅視這類內容為「資訊型」娛樂內容。Gaspin 也強調：「你不能偶爾報新聞，卻說自己是新聞單位。」

至於直播節目的佈局，Netflix 表示將謹慎規劃。雖然先前拳王麥克泰森 (Mike Tyson) 對上 YouTuber 網紅明星傑克保羅 (Jake Paul) 的直播賽事吸引大量觀眾，但也伴隨技術問題。過去《盲婚試愛》的直播重聚特輯亦曾出現播出故障。不過在去年聖誕節轉播兩場職業美式足球聯盟 (NFL) 比賽時，則順利完成無虞。