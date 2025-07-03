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華爾街齊聲唱多蘋果時 這位分析師為何堅持最悲觀預測？

鉅亨網編譯王貞懿


據《巴隆周刊》報導，雖然蘋果 (AAPL-US) 股價今年重挫近 20%，但華爾街 50 名分析師中仍有三分之二給予「買進」評級。然而 Moffett Nathanson 分析師墨菲特卻逆勢維持「賣出」評級，139 美元目標價較周三盤中約 212 美元的現價，低了 34%，成為華爾街最悲觀預測。

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分析師警告蘋果面臨關稅衝擊、中國銷售不明及AI發展落後等多重挑戰，堅持最悲觀預測。(圖:Shutterstock)

目前，華爾街分析師平均給出的蘋果目標價為 228 美元，約較現價高出約 8%。


墨菲特看空蘋果的理由包括關稅對 iPhone 需求的衝擊、中國銷售前景不明，以及公司在 AI 領域的掙扎。他形容蘋果在 AI 發展上「仍普遍給人失去方向的感覺」。

AI 發展落後成致命傷 法律糾紛添變數

AI 發展緩慢被視為蘋果股價落後微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US) 等「美股科技七雄」對手的主因。

墨菲特認為這種落後局面理所當然，他指出：「更大的不確定性，應該意味著更低的本益比，考慮到風險的不對稱性，我們認為獲利預估也應該調降。」

他還警告，投資人低估了蘋果與遊戲公司 Epic Games 就 App Store 收費問題的法律糾紛對服務業務的潛在衝擊。墨菲特指出，儘管出現重大不利發展，市場對於蘋果服務部門的獲利預估基本保持不變，他認為這些預估值仍需大幅調降。

AI 合作傳聞帶動反彈 仍難扭轉頹勢

不過，蘋果股價本周有所反彈，部分受惠於《彭博》報導該公司可能採用 OpenAI 或 Anthropic 技術來強化 Siri 的 AI 功能。

此外，布萊德彼特主演的蘋果原創電影《F1 電影》首周末票房亮眼，也為股價帶來支撐。

但墨菲特認為，蘋果需要的不僅僅是一部夏季大片，才能說服他和其他看空者改變立場。

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