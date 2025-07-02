鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 21:30

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丹麥航運巨頭馬士基 (Maersk) 周三 (2 日) 在最新全球市場更新報告中表示，目前美國進口商平均實際關稅水準約為 21%，大幅低於美國總統川普在 4 月初宣布全面加徵關稅後曾短暫衝高的 54%。

關稅暫緩效應顯現！馬士基：美有效進口關稅腰斬至21%(圖：REUTERS/TPG)

這項估算是根據馬士基自家計算的「按貨櫃重量加權的實際平均關稅率」指標。該公司指出，在川普 4 月 2 日宣布對幾乎所有貿易夥伴課徵新關稅後，全球金融市場一度劇烈震盪，當時的實際關稅成本也迅速攀升。

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不過，隨著美國在 4 月中旬對高關稅實施 90 天暫緩，整體有效稅率已顯著回落。馬士基表示，目前已有超過 12 個美國主要貿易夥伴正積極與華府談判，力求在 7 月 9 日最後期限前達成協議，避免進口關稅再度調高。

馬士基在報告中表示：「整個世界都在關注 7 月與 8 月的關稅走勢，這段時間將是美國與各國談判的密集期，也可能左右全球貿易與消費者信心的後續發展。」

該公司也提到，2025 年上半年整體貨櫃運輸需求仍相當強勁，部分客戶更在關稅政策正式生效前提前出貨，顯示市場具一定前瞻因應能力。