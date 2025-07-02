鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 21:14

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微軟 (MSFT-US) 周三 (2 日) 表示，將再裁撤約 9,000 名員工，影響範圍涵蓋不同團隊、地區與職級，約占其全球員工總數的不到 4%。此舉發生在該公司 2026 會計年度的第二天，符合微軟歷來在新財年啟動組織重整的慣例。

微軟新會計年度開局裁員9千人 精簡架構提升效率(圖：REUTERS/TPG)

微軟在聲明中表示，公司正推動必要的組織調整，以因應當前充滿變動的市場環境，並協助團隊與公司在未來取得成功。

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今年以來，微軟已多次進行裁員。1 月以績效為由裁撤不到 1% 員工，5 月更大規模裁員超過 6,000 人，6 月再裁 300 人。截至 2024 年 6 月，微軟全球總員工約為 22.8 萬人。2023 年，該公司也曾裁撤 1 萬名員工。歷史上最大規模的裁員發生在 2014 年，當時微軟收購諾基亞裝置與服務部門後裁員達 1.8 萬人。

知情人士指出，與 5 月裁員計畫類似，本次裁員的重點之一是簡化組織結構，減少高層與基層員工之間的管理層級，以提升效率與決策速度。

儘管進行大規模裁員，微軟近期財報表現依然強勁。2024 年 3 月季報顯示，微軟當季營收達 700 億美元，淨利將近 260 億美元，均優於市場預期。根據 FactSet 數據，該公司依然是標普 500 指數中獲利能力最強的企業之一。

該公司執行長納德拉 (Satya Nadella) 先前預測，截至 6 月底一季的營收將年增約 14%，主因來自 Azure 雲端服務與企業級軟體訂閱的成長。