鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 19:21

‌



中國阻蘋果出走？鴻海撤員印度產線恐卡關(圖：REUTERS/TPG)

據知情人士透露，鴻海在印度南部 iPhone 廠區的大部分中國員工已被通知返回中國，這項行動從約兩個月前開始執行。目前已有超過 300 人離開，留在當地的大多是來自台灣的支援人員。由於內情敏感，消息人士要求匿名。

‌



中國限制技術與人才外流 印度產線效率恐受影響

目前尚不清楚鴻海此次撤回中國員工的具體原因。不過，《彭博》先前報導指出，中國官方今年曾口頭要求監管機構與地方政府，限制高階技術與設備出口至印度及東南亞，藉此防堵企業將產能外移的趨勢。

蘋果執行長庫克過去曾大力讚揚中國組裝工人的技術與效率，表示這是蘋果主要選擇在中國設廠的關鍵原因，不只是因為成本優勢。儘管有知情人士指出，中國員工撤離印度後不至於影響產品品質，但生產線效率可能會受到干擾。

這項變動時機對蘋果而言頗為不利，目前正值其與製造夥伴準備提高 iPhone 17 產量的階段，而鴻海也正在印度南部興建全新 iPhone 廠區。鴻海與蘋果均未就此事件對外發表評論。

美中科技戰延燒 蘋果印度擴產遇阻

此次人員異動正值中國強化技術與人力出口管制之際，北京方面希望減緩企業將製造業外移至包括印度、越南等新興市場的趨勢。這些國家正積極爭取全球科技巨擘投資，以因應美中緊張關係所帶來的供應鏈重組機會。

蘋果自川普首度執政期間即開始逐步將部分裝置組裝轉移至印度與越南。如今川普重返政壇並推出新一輪關稅計畫，加快了企業產能轉移腳步；中國則以限制稀土、技術與勞工外流回應。

儘管鴻海目前仍以中國為主要生產基地，但近年已在印度建立相當規模的組裝線，並部署大量中國工程師以加速當地擴產進度。這些資深人員在訓練當地團隊上扮演關鍵角色。

印度至今大約四年前才開始大規模生產 iPhone，目前已占全球產量約五分之一。蘋果計畫在 2026 年底前，將多數供應美國市場的 iPhone 改由印度生產，不過川普曾批評該策略，主張蘋果應該在美國本土製造 iPhone。然而，美國昂貴的人工成本使得此一構想難以實現，而中國若進一步限制資深技術人員外流，也將使蘋果回美設廠的計畫更加困難。