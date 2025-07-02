美越貿易協議敲定！川普：越南關稅從46%降至20%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-02 23:05

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綜合外媒周三 (2 日) 報導，美國總統川普宣布已與越南達成貿易協議，其中包括對越南進口到美國的商品徵收 20% 的關稅。4 月初時，越南獲得的對等關稅稅率高達 46%。

川普周三連發兩篇貼文宣布美越貿易協議，越南將史無前例地向美國「完全開放市場」換取關稅減免。(圖:Shutterstock)

川普在先是在 Truth Social 發文表示：「我剛與越南達成貿易協議，詳情待公布！」該貼文並未提供額外資訊，僅保證更多細節即將公布。

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幾分鐘後，川普又就此事再度發文，說明美越貿易協議內容。他表示，親自與越南國家主席蘇林 (To Lam) 通話後達成這項協議，稱讚對方「備受尊敬」且合作過程「非常愉快」。

根據川普公布的協議條件，越南對所有輸美商品將課徵 20% 關稅，轉運貨物則面臨 40% 關稅。

作為交換，越南將史無前例地向美國「完全開放市場」，讓美國商品以零關稅進入越南。川普特別看好美國 SUV 等大型車輛在越南市場的前景，認為這類在美國表現良好的車款將成為越南市場的「絕佳新選擇」

川普在 Truth Social 詳述美越貿易協議內容，強調越南將史無前例地向美國「完全開放市場」。（圖：Truth Social）