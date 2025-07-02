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美國拉攏盟友建立「排中供應鏈」 北京警告將強烈反制

鉅亨網編譯段智恆


根據《彭博》周三 (2 日) 報導，儘管美中之間的貿易休兵仍在延續，北京當局正密切關注另一股趨勢：美國正與亞洲與歐洲主要貿易夥伴洽談新協議，試圖排除中國企業，重塑全球供應鏈。

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美國拉攏盟友建立「排中供應鏈」 北京警告將強烈反制(圖：REUTERS/TPG)

美國與多國的談判進展加速，距離 7 月 9 日的關稅期限僅剩一周。美方力推貿易協定納入限制中國內容的條款，或要求各國承諾對抗中國的不公平貿易行為。對北京而言，這些動作無疑是在打造一個「排中」的全球貿易新秩序。


貿易協議設「中國成分」門檻 越南印度受壓

印度是距離與美國達成協議最接近的國家之一，雙方在「原產地規則」上仍存在歧見。美方希望商品中至少 60% 的附加價值須在當地生產，才能被認定為「印度製造」並享關稅優惠；但印度試圖將門檻降至 35%。

越南等國則面臨類似壓力，美方希望建立分級關稅制度，對含有大量中國零組件的商品課徵更高稅率，這種設計與美國、墨西哥、加拿大三方協定中的條款類似。

法國興業銀行亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia Herrero 指出，亞洲國家在出口上倚賴美國需求，但在製造上又高度依賴中國供應鏈，這構成亞洲在貿易戰中的兩難。她點名越南、柬埔寨與台灣是最容易受到影響的地區。

面對美國推動「去中化」供應鏈，中國外交部與商務部頻頻示警，強調若有國家以犧牲中國利益為代價換取與美國的減稅協議，中方「絕不接受，將堅決反制」。

美中角力延燒至出口管制 台韓紛出招自保

除關稅與供應鏈重組外，北京更憂心美方將說服盟友一同實施高科技出口管制，進一步限制中國獲取先進晶片製造設備。

台灣上月就將華為與中芯國際 (00981-HK) 列入「實體清單」，禁止本地企業在未獲政府許可情況下與其進行交易。南韓海關也啟動對「轉運出口」的打擊行動，防止中國商品借道南韓流入美國。

台灣總統賴清德日前也針對出口來源提出新規定，要求所有出口美國的商品須具法律聲明證明為「台灣製造」。這些措施展現出各國試圖維持對美關係，同時減少中國報復風險的微妙平衡。

歐洲方面也面臨壓力。中國是歐盟最大電動車出口地，而中國對歐投資去年達 100 億歐元。不過，歐洲委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 近期批評中國「將稀土武器化」，並對其產能過剩表達憂慮。北京擔心歐盟可能仿效英美協議，納入供應鏈安全、出口管制與產業投資限制等條款。

北京警告「排中聯盟」成形 貿易報復恐升溫

美國與歐盟正在趕在 7 月 9 日前達成協議，屆時華府將對幾乎所有歐盟商品加徵 50% 關稅。由於歐盟對美出口金額為對中出口的兩倍，華府在談判中握有更大籌碼。這也加劇中國的不安。

歐洲智庫 ECIPE 主任牧山浩石 (Hosuk Lee-Makiyama) 指出，中國周末對外發布的強硬聲明「明顯針對布魯塞爾」，顯示其擔憂歐洲倒向華府。

中方長期擔憂，美國正與盟友共同塑造一個「可信賴供應鏈」體系，意圖將中國排除於全球經貿核心之外。中國國家主席習近平今年稍早訪問東南亞時便呼籲「亞洲一家親」，警告區域國家勿被貿易碎片化趨勢分化。

過去幾年，中國對不滿的貿易行動往往以報復手段回應。像是歐盟對中國電動車課徵反傾銷稅後，中國便對歐洲白蘭地與豬肉等展開調查；2023 年七國集團在日本批評中國後，北京則禁止進口日本水產品；與澳洲交惡時也對紅酒、龍蝦、大麥等商品下達進口限制。

中國對外經貿大學 WTO 研究院院長 Tu Xinquan 表示，若有協議「明確將中國列為對象」，甚至顯示他國配合美國圍堵中國，中方「一定會回應」。

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美國中國貿易戰升溫供應鏈重組台灣出口規範排中供應鏈川普習近平亞洲反制TOP

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