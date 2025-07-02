鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 19:50

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根據《彭博》周三 (2 日) 報導，儘管美中之間的貿易休兵仍在延續，北京當局正密切關注另一股趨勢：美國正與亞洲與歐洲主要貿易夥伴洽談新協議，試圖排除中國企業，重塑全球供應鏈。

美國拉攏盟友建立「排中供應鏈」 北京警告將強烈反制(圖：REUTERS/TPG)

美國與多國的談判進展加速，距離 7 月 9 日的關稅期限僅剩一周。美方力推貿易協定納入限制中國內容的條款，或要求各國承諾對抗中國的不公平貿易行為。對北京而言，這些動作無疑是在打造一個「排中」的全球貿易新秩序。

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貿易協議設「中國成分」門檻 越南印度受壓

印度是距離與美國達成協議最接近的國家之一，雙方在「原產地規則」上仍存在歧見。美方希望商品中至少 60% 的附加價值須在當地生產，才能被認定為「印度製造」並享關稅優惠；但印度試圖將門檻降至 35%。

越南等國則面臨類似壓力，美方希望建立分級關稅制度，對含有大量中國零組件的商品課徵更高稅率，這種設計與美國、墨西哥、加拿大三方協定中的條款類似。

法國興業銀行亞太區首席經濟學家 Alicia Garcia Herrero 指出，亞洲國家在出口上倚賴美國需求，但在製造上又高度依賴中國供應鏈，這構成亞洲在貿易戰中的兩難。她點名越南、柬埔寨與台灣是最容易受到影響的地區。

面對美國推動「去中化」供應鏈，中國外交部與商務部頻頻示警，強調若有國家以犧牲中國利益為代價換取與美國的減稅協議，中方「絕不接受，將堅決反制」。

美中角力延燒至出口管制 台韓紛出招自保

除關稅與供應鏈重組外，北京更憂心美方將說服盟友一同實施高科技出口管制，進一步限制中國獲取先進晶片製造設備。

台灣總統賴清德日前也針對出口來源提出新規定，要求所有出口美國的商品須具法律聲明證明為「台灣製造」。這些措施展現出各國試圖維持對美關係，同時減少中國報復風險的微妙平衡。

歐洲方面也面臨壓力。中國是歐盟最大電動車出口地，而中國對歐投資去年達 100 億歐元。不過，歐洲委員會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 近期批評中國「將稀土武器化」，並對其產能過剩表達憂慮。北京擔心歐盟可能仿效英美協議，納入供應鏈安全、出口管制與產業投資限制等條款。

北京警告「排中聯盟」成形 貿易報復恐升溫

美國與歐盟正在趕在 7 月 9 日前達成協議，屆時華府將對幾乎所有歐盟商品加徵 50% 關稅。由於歐盟對美出口金額為對中出口的兩倍，華府在談判中握有更大籌碼。這也加劇中國的不安。

歐洲智庫 ECIPE 主任牧山浩石 (Hosuk Lee-Makiyama) 指出，中國周末對外發布的強硬聲明「明顯針對布魯塞爾」，顯示其擔憂歐洲倒向華府。

中方長期擔憂，美國正與盟友共同塑造一個「可信賴供應鏈」體系，意圖將中國排除於全球經貿核心之外。中國國家主席習近平今年稍早訪問東南亞時便呼籲「亞洲一家親」，警告區域國家勿被貿易碎片化趨勢分化。

過去幾年，中國對不滿的貿易行動往往以報復手段回應。像是歐盟對中國電動車課徵反傾銷稅後，中國便對歐洲白蘭地與豬肉等展開調查；2023 年七國集團在日本批評中國後，北京則禁止進口日本水產品；與澳洲交惡時也對紅酒、龍蝦、大麥等商品下達進口限制。