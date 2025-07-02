鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 01:00

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日本銀行 (日本央行 / BOJ) 總裁植田和男周二 (7/1) 表示，在考慮下一次升息前，仍需要取得更多有關通膨與經濟的數據，暗示央行短期內不急於再度調整利率政策。

川普關稅讓日銀觀望？植田和男談升息「不急」(圖：REUTERS/TPG)

植田是在葡萄牙辛特拉出席歐洲央行 (ECB) 年度論壇時發表上述談話。他指出：「我們仍需要更多有關通膨的資訊才能做決定。」他強調，目前日銀正關注基礎通膨的走勢、美國關稅政策的影響，以及預期將放緩的食品價格上漲。

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此番發言顯示，儘管日本 5 月的關鍵通膨指標創下兩年新高，連續三年以上維持在日本央行 2% 目標水準之上，但植田仍維持謹慎觀望的基調。他說：「整體通膨超過 2%，但基礎通膨仍低於 2%，我希望在任期結束前，兩者都能穩定達到 2%。」

植田任期至 2028 年 4 月。他也坦言，在任期結束前，日銀恐怕無法完成縮減資產負債表的計畫。由於近期市場波動升高，日銀上月已放緩減碼日本公債購買的步調。

外界普遍預期，日銀 7 月 31 日的下一次政策會議將維持利率不變。根據《彭博》上月調查，約三分之一的經濟學家預測日銀將於 2026 年 1 月升息，另有三成認為最快可能在 10 月行動。

植田此行也延續他在辛特拉論壇上的幽默風格。他開玩笑說，因為韓國央行總裁李昌鏞在晚餐時跟他說義式濃縮咖啡含咖啡因較少，他就點了一杯，結果那天晚上沒睡好。