航班萬米高空急墜 日本航空致歉回應：增壓系統異常

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-02 05:30

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針對「上海飛東京航班疑從萬米高空急降」一事，日本航空周二（1 日）致歉，並發布情況說明。

「春秋航空日本」是日本航空旗下廉航。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周二報導，日本航空表示，周一從上海浦東飛往東京成田的一航班，飛行員在飛行中發現增壓系統出現異常指示，為確保旅客與機組成員安全，將飛機降低到安全飛行高度，並於 20 時 48 分在關西國際機場備降。

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日本航空說，該航班為 JL8696/IJ004，機上載有 185 名乘客，6 名機組人員。

目前日本航空尚未收到乘客或機組人員通報身體不適，已向乘客提供住宿安排以及前往最終目的地的交通費用補助。日本航空正在調查增壓系統出現異常的具體原因。

據此前媒體報導，6 月 30 日晚 9 時多，有多名網友發帖稱乘坐從上海浦東飛往東京成田的「春秋航空日本」IJ004 時，疑突發故障，「從一萬米（公尺）快速下落到三千米，失重感 + 耳壓爆炸」，「氧氣面罩突然掉落，從萬米高空快速下降」。

「春秋航空日本」（Spring Japan）是日本航空旗下廉航。

隨後有人說，20 分鐘內落到三千多米，差不多是自由落體的感覺。網上影片顯示，飛機座位上的氧氣面罩都掉了下來。