航班萬米高空急墜 日本航空致歉回應：增壓系統異常
鉅亨網編譯鍾詠翔
針對「上海飛東京航班疑從萬米高空急降」一事，日本航空周二（1 日）致歉，並發布情況說明。
據《界面新聞》周二報導，日本航空表示，周一從上海浦東飛往東京成田的一航班，飛行員在飛行中發現增壓系統出現異常指示，為確保旅客與機組成員安全，將飛機降低到安全飛行高度，並於 20 時 48 分在關西國際機場備降。
日本航空說，該航班為 JL8696/IJ004，機上載有 185 名乘客，6 名機組人員。
目前日本航空尚未收到乘客或機組人員通報身體不適，已向乘客提供住宿安排以及前往最終目的地的交通費用補助。日本航空正在調查增壓系統出現異常的具體原因。
據此前媒體報導，6 月 30 日晚 9 時多，有多名網友發帖稱乘坐從上海浦東飛往東京成田的「春秋航空日本」IJ004 時，疑突發故障，「從一萬米（公尺）快速下落到三千米，失重感 + 耳壓爆炸」，「氧氣面罩突然掉落，從萬米高空快速下降」。
「春秋航空日本」（Spring Japan）是日本航空旗下廉航。
隨後有人說，20 分鐘內落到三千多米，差不多是自由落體的感覺。網上影片顯示，飛機座位上的氧氣面罩都掉了下來。
據《瀟湘晨報》報導，該航班於當日 17 時 49 分從上海浦東起飛，原定當地時間 21 時 47 分飛抵東京成田機場，但雷達數據顯示，在 18 時 53 分許，該航班原本位於超過 1.1 萬米的高空，在十分鐘內突然急速下降至 3,200 餘米的高度。
據該航班一名乘客說，事後「春秋航空日本」提出的賠償方案為每人 15,000 日元，乘客普遍認為賠償過低。
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