鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-02 00:21

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綜合外媒周二 (7/1) 報導，美國總統川普力推的「大而美法案」(One Big Beautiful Bill) 歷經數日緊張協商與馬拉松表決後，終於在參議院驚險過關，送交眾議院審議。這項高達 3.3 兆美元的稅改與支出削減法案被視為川普連任路上的重大政績，惟其內容引發赤字疑慮與黨內反彈，眾院命運仍未明朗。

川普「大而美法案」參院驚險過關仍難安心 眾院恐添變數(圖：REUTERS/TPG)

三共和黨議員倒戈 法案以 1 票之差過關

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參院周二以 51 比 50 的表決結果通過此案，由副總統范斯（JD Vance）投下關鍵同意票打破僵局。北卡羅來納州的提里斯（Thom Tillis）、肯塔基州的保羅（Rand Paul）與緬因州的柯林斯（Susan Collins）三名共和黨參議員違背黨意，投下反對票。該法案整合川普多項國內政策，包括稅負減免、對福利支出大幅削減，以及增加國防與移民執法經費。

參院版本內容涵蓋 4.5 兆美元的減稅與 1.2 兆美元的支出刪減，並將州與地方稅抵減上限自 1 萬美元提高至 4 萬美元（限期五年）。白宮期望藉此延續 2017 年稅改措施，避免明年初稅率回升，同時永久延長部分企業稅優惠。

眾院版本歧異 法案恐須再送參院重審

法案下一步將進入眾議院審議。眾院早於 5 月以些微票數通過自身版本，接下來需接受參院提出的多項修正，包含對醫療補助（Medicaid）與電動車補助的進一步刪減。不過，眾院共和黨人內部分歧嚴重，溫和派憂心福利緊縮，保守派則希望擴大削減規模。

議長強生（Mike Johnson）領導下的共和黨僅握有三席優勢，若無民主黨倒戈，最多僅能承受三張反對票。德州保守派議員羅伊（Chip Roy）已公開表態反對，並抨擊參院試圖以國慶日前簽署為由強迫眾院表決。

川普則持續施壓，上周在 Truth Social 上疾呼：「關起門來也要通過法案，這周不搞定誰都別想放假！」參院多數黨領袖圖恩（John Thune）也承諾議員會留守華府直至法案通過，顯示川普的壓力奏效。

削福利、砍補助 民主黨批法案「極端倒退」

法案在參院通過過程中，民主黨人雖未能擋下，但仍借由「vote-a-rama」的馬拉松表決程序，強迫共和黨人就多項具爭議政策表態，為未來選戰布局。民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）痛批此法案將「造成數百萬人失去健保、孩童挨餓、赤字飆升」，預言此舉將成為共和黨人的政治夢魘。

國會預算辦公室（CBO）預估，該法案將在未來十年增加至少 3 兆美元的赤字。除了針對兒童、長者與加班族新增稅務優惠，法案也大幅削減再生能源補助、取消電動車退稅，預期有利化石燃料產業，引發特斯拉執行長馬斯克不滿。