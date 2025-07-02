金價高檔盤整不墜！滙豐預測年底仍守3,000美元關卡

鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 00:10

‌



滙豐銀行 (HSBC) 周二 (7/1) 上調對金價的中期預測，預期 2025 年金價均價將達每盎司 3,215 美元，2026 年則為 3,125 美元，較先前預估分別上調 200 美元與 210 美元。該行指出，當前全球政治經濟風險高漲，加上各國債務水準居高不下，有助支撐金價表現。

金價高檔盤整不墜！匯豐預測年底仍守3,000美元關卡(圖：REUTERS/TPG)

金價通常在經濟不確定性與地緣政治緊張升高時表現強勢。今年 4 月底，現貨黃金一度觸及每盎司 3,500.05 美元歷史新高。滙豐預期，今年剩餘時間金價將在每盎司 3,100 至 3,600 美元間震盪，並預估 2025 年年底金價將收在 3,175 美元，2026 年底則為 3,025 美元。

‌



截稿前，現貨黃金上漲 1.37%，報每盎司 3,348.14 美元。

實體黃金需求方面，滙豐認為，若金價進一步上漲並突破每盎司 3,500 美元，恐導致印度與中國等市場的飾金、金幣與小金條買氣下滑。