金價高檔盤整不墜！滙豐預測年底仍守3,000美元關卡
鉅亨網編譯段智恆
滙豐銀行 (HSBC) 周二 (7/1) 上調對金價的中期預測，預期 2025 年金價均價將達每盎司 3,215 美元，2026 年則為 3,125 美元，較先前預估分別上調 200 美元與 210 美元。該行指出，當前全球政治經濟風險高漲，加上各國債務水準居高不下，有助支撐金價表現。
金價通常在經濟不確定性與地緣政治緊張升高時表現強勢。今年 4 月底，現貨黃金一度觸及每盎司 3,500.05 美元歷史新高。滙豐預期，今年剩餘時間金價將在每盎司 3,100 至 3,600 美元間震盪，並預估 2025 年年底金價將收在 3,175 美元，2026 年底則為 3,025 美元。
截稿前，現貨黃金上漲 1.37%，報每盎司 3,348.14 美元。
滙豐指出，即使金價未來可能自高點回落，整體仍維持在每盎司 3,000 美元以上的高檔水準，顯示黃金在投資組合中的避險與分散風險功能愈加穩固。該行也提到，若金價升破每盎司 3,300 美元，央行買盤可能會略為減緩；反之，若金價拉回至接近 3,000 美元附近，則有望重新吸引官方機構進場。
實體黃金需求方面，滙豐認為，若金價進一步上漲並突破每盎司 3,500 美元，恐導致印度與中國等市場的飾金、金幣與小金條買氣下滑。
金市走勢也受到美國國內財政政策變數影響。美國總統川普推動的大規模減稅與支出法案正面臨黨內意見分歧，參議院共和黨人周一晚間仍試圖推進法案，但外界關注該案恐令美國國債負擔膨脹 3.3 兆美元。此外，隨著 7 月 9 日貿易協商截止日期逼近，財政部長貝森特 * Scott Bessent(警告，部分國家可能將收到大幅調升關稅的通知。
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