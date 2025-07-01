鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-01 23:30

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綜合外媒周二 (7/1) 報導，美國 5 月職缺數意外上升至去年 11 月以來最高水準，顯示儘管經濟與政策不確定性仍高，就業市場仍展現出一定程度的穩定。根據美國勞工部勞工統計局 (BLS) 公布的職缺與勞動流動調查 (JOLTS) 顯示，5 月美國職缺總數達到 776.9 萬個，較上月增加 37.4 萬個，遠高於市場預期的 730 萬個。

美5月職缺意外飆升至776.9萬 創7個月來新高(圖：REUTERS/TPG)

美國 5 月職缺數意外上升至去年 11 月以來最高水準。(圖：ZeroHedge)

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職缺集中於餐飲與金融業 聘僱則小幅回落

本次職缺增加主要來自餐飲住宿業，單一產業即貢獻了約 31.4 萬個新增職位，占整體增幅約四分之三。此外，金融保險業和醫療保健、運輸倉儲等行業也出現職缺擴張。反觀聯邦政府職缺則減少 3.9 萬個，創下新冠疫情以來最低水準。

本次職缺增加主要來自餐飲住宿業，單一產業即貢獻了約 31.4 萬個新增職位，占整體增幅約四分之三。(圖：ZeroHedge)

儘管職缺擴張，5 月整體聘僱人數卻下滑至 550.3 萬人，較 4 月減少 11.2 萬人，主要是醫療保健與製造業招聘減少所致。自願離職人數則小幅增加至 329.3 萬人，反映部分勞工對勞動市場仍具信心。(下圖)

(圖：ZeroHedge)

解僱人數則下降至 160.1 萬人，為近年低點之一，顯示企業儘管保守看待未來，仍傾向保留現有員工。

關鍵比例回升 Fed 關注勞動供需平衡

職缺與失業者的比率也從 4 月的 1.0 回升至 1.1，為數月來首次回升。此一指標是聯準會 (Fed) 評估就業市場供需平衡的關鍵指標，先前在 2022 年曾達 2:1 的高點。

職缺與失業者的比率也從 4 月的 1.0 回升至 1.1，為數月來首次回升。(圖：ZeroHedge)

儘管部分經濟學家質疑 JOLTS 資料的回應率偏低、修正頻繁，另有即時資料來源如 Indeed 顯示職缺數其實在 5 月下滑，但本次官方數據仍強化了「美國勞動市場尚未陷入衰退」的說法。

Fed 主席鮑爾近期在公開談話中強調，就業市場整體仍具韌性。儘管川普政府對多國加徵關稅，市場對未來經濟走向仍有疑慮，但目前為止這些政策尚未明顯打擊勞動需求。