鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-27 21:37

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美股標普 500 指數周五 (27 日) 盤初攀上歷史新高，其他主要股指也走揚，反映市場對美中貿易協議及其他主要貿易夥伴達成協議的希望升溫，加上美國 5 月通膨數據溫和，強化聯準會 (Fed) 今年降息預期，帶動股市持續反彈。儘管面臨地緣政治與關稅壓力，美股今年展現驚人韌性，標普 500 與那斯達克指數均朝創紀錄收盤價邁進。

〈美股早盤〉膨數據溫和推升Fed降息預期 主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 180 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.4%。

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美國 5 月通膨數據溫和，增強市場對聯準會 (Fed) 今年降息的期待，美股期貨周五持穩走高，標普 500 指數更有望挑戰歷史新高。隨著美國與主要貿易夥伴關係傳出積極進展，市場情緒進一步受到提振，債市則回吐部分本周漲幅。

美國商務部公布，5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.1%，符合市場預期，年增率為 2.3%，也符合市場預期。剔除波動較大的食品與能源後的核心 PCE 年增 2.7%，略高於市場預期的 2.6%；月增 0.2%，也略高於預估。

另一方面，經通膨調整後的 5 月實質消費支出出現 0.3% 的下降，為今年以來最大減幅，顯示消費動能可能略有降溫。該數據強化了市場對 Fed 未來幾個月內採取降息行動的押注，利率期貨顯示市場目前預估年底前至少降息兩次，若下周五公布的 6 月就業報告數據偏弱，對第三次降息的預期可能進一步升溫。

標普 500 指數期貨走勢樂觀，有望突破 2 月 19 日創下的歷史收盤高點 6,144.15 點。美元指數則變動不大，本週呈現小幅下跌。

此外，貿易消息方面，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周五表示，川普政府可望在 9 月 1 日勞動節前完成多項貿易協議。他對《福斯商業新聞》(Fox Business Network)表示，白宮正在推動約 12 項協議，預期貿易議題將「全面收尾」。

中國也表示，雙方已就貿易架構進一步確認細節，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 先前也曾釋出樂觀訊號。川普則透露，一項「非常重大」的美印貿易協議可能很快簽署，將為美企開啟印度市場大門。

截至台北時間周五（27 日）21 時許：

焦點個股：

Nike(NKE-US) 早盤股價上漲 13.42%，至每股 70.93 美元

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.03%，至每股 156.62 美元

根據輝達向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件顯示，該公司執行長黃仁勳 6 月 20 日以來已累計減持 22.5 萬股輝達股票，套現近 3,320 萬美元。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.36%，至每股 201.73 美元

蘋果修改了在歐盟的應用商店政策，希望避免根據歐盟 27 國的數位競爭法規不斷升級的罰款。這是這家 iPhone 製造商在 4 月被罰款 5 億歐元後，為避免進一步指控而做出的最後一搏。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 PCE 物價指數年增率報 2.3%，預期 2.3%，前值 2.2%

美國 5 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 5 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.7%，預期 2.6%，前值 2.6%

美國 5 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 5 月個人收入月增率報 - 0.4%，預期 0.3%，前值 0.7%

美國 5 月個人支出月增率報 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0.2%

美國 5 月實質個人消費支出月增率報 - 0.3%，前值 0.1%

美國 6 月密大消費者信心指數終值預期 60.5，前值 52.2

華爾街分析：