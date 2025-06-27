鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 19:50

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綜合外媒周五 (27 日) 報導，中國人工智慧 (AI) 新創公司深度求索 (DeepSeek) 遭德國資料監管機構點名，涉嫌違反歐盟個資規範，將德國用戶資料非法傳送至中國。柏林資料保護專員坎普 (Meike Kamp) 已致函蘋果 (AAPL-US) 與 Google(GOOGL-US)，要求兩家公司審慎評估是否應將 DeepSeek 從德國的 App Store 與 Google Play 下架。知情人士指出，若這項措施落實，可能為歐盟範圍內的全面封殺鋪路。

中國AI爆資安爭議！德國點名DeepSeek恐遭歐盟全面封殺(圖：REUTERS/TPG)

德監管機構認定違法 呼籲蘋果 Google 下架

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坎普周五發出聲明表示，DeepSeek 至今未能證明其在中國儲存德國用戶資料的方式，符合歐盟對個資保護的等同標準。她指出，中國政府對境內企業掌握的個資具有「廣泛存取權」，這引發了高度資安與隱私風險。

根據 DeepSeek 的隱私權政策，其 AI 服務收集的輸入請求與上傳檔案等個資皆儲存在中國境內。坎普表示，早在 5 月已正式要求 DeepSeek 調整作業模式、遵守歐盟對非歐盟資料轉移的合規機制，或主動下架 App，但該公司至今未配合。

目前蘋果與 Google 尚未回應是否會下架該 App。不過，若兩家科技巨頭最終採取封鎖措施，將形同在整個歐盟市場實施禁令，因各成員國在數據法規上的共通性高。

專精 AI 與資料法的英國律師 Matt Holman 指出，「一旦德國啟動下架行動，其他國家監管單位很可能跟進，進一步擴大到整個歐盟，甚至英國市場。」

多國審查升溫 DeepSeek 歐洲發展陷危機

DeepSeek 近年快速竄起，曾以「成本僅 OpenAI 一小部分」的說法進軍國際市場，其全球版 AI 聊天應用程式已累積數百萬下載。不過隨著資安疑慮升溫，歐洲多國監管行動加快。義大利早在今年 2 月就已禁止 DeepSeek 在當地 App Store 上架；荷蘭則已禁止政府裝置使用該應用程式。

美國方面，國會議員正研擬法案，擬禁止美國行政機關採用任何中國開發的 AI 模型。根據《路透》近日的獨家報導，DeepSeek 還涉及協助中國軍方與情報單位的相關工作，進一步引發國際關注。