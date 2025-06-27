鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 20:10

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《路透》周五 (27 日) 援引四位知情人士消息報導，美國總統川普準備簽署一系列行政命令，藉由提供能源與土地支持，推動美國人工智慧 (AI) 基礎建設發展，加速美中 AI 軍備競賽。白宮還計畫將 7 月 23 日定為「AI 行動日」(AI Action Day)，發布全國 AI 行動計畫，強化政策推廣力道。

為AI拚到底！川普出招鬆綁電力與用地規範(圖：REUTERS/TPG)

美中 AI 軍備競賽升溫 川普擬出招解電力瓶頸

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隨著生成式 AI 模型訓練對能源依賴急遽上升，川普政府擬透過行政命令，加速電力供應與資料中心用地開發。知情人士指出，總統團隊正考慮簡化電廠接入電網的審查程序，並提供聯邦土地予 AI 資料中心建設，包括由國防部或內政部管理的用地，藉此突破現有的基礎設施限制。

根據能源顧問公司 Grid Strategies 預估，2024 至 2029 年美國用電需求成長率將是 2022 年預測的五倍。Deloitte 最新報告也指出，AI 資料中心的電力需求在 2035 年前可能成長超過 30 倍，成為美國數十年來首次電力需求擴張的關鍵動能。

然而，要將新發電設施接入電網，需耗費數年進行環境影響評估，現有電網設施也早已飽和。川普團隊內部討論的方案之一是，將已完工或接近完工的電力項目優先排序，提高其接入速度。

行政令將簡化許可程序 白宮拋 AI 大計

除了電力議題，資料中心選址亦面臨用地需求高、地方反對與區域規劃等挑戰。消息人士透露，川普政府正研擬簡化資料中心申請流程，包括設計統一的《清潔水法》(Clean Water Act, CWA) 全國性許可，而非逐州審批，以縮短開發時程。

白宮也預計在 7 月 23 日公布 AI 行動計畫，並考慮將當天定為「AI 行動日」，藉由公開活動與政策發布，強化對產業的支持訊號。這份計畫由國安會參與制定，川普在今年 1 月便已指示行政團隊研擬內容，宣示要讓「美國成為世界 AI 之都」。