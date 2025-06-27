鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 20:54

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周五 (27 日) 表示，川普政府正在推動多項貿易協議，目標是在 9 月 1 日勞動節前完成談判。這意味著部分原訂 7 月初完成的貿易談判，時程可能向後延伸，但整體規模與進度仍展現積極態勢。

美財長：川普貿易談判加速 目標拚9月前告一段落(圖：REUTERS/TPG)

傳已與英國、中國達成協議 美擬集中推進 10 至 12 案

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貝森特周五接受《福斯商業新聞》(FBN) 訪問時表示：「我們正與多個國家洽談非常好的協議。」他強調，目前美方將重點放在 18 個主要貿易夥伴，其中與英國已簽署協議，與中國也達成共識，暫時「可以擱置不談」。他補充道：「如果我們能與其中 10 到 12 個達成協議，那麼我們有機會在勞動節前讓整體貿易問題告一段落。」

今年美國勞動節落在 9 月 1 日。貝森特並未具體說明有哪些國家正在洽談中。不過美國總統川普本周稍早曾點名印度，稱雙方正朝簽署協議邁進；一個印度貿易代表團本周也預計赴華盛頓與美方官員會晤。

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 日前也透露，白宮正計畫與 10 個主要貿易夥伴達成協議，且已將這些國家優先排序，其他談判對象將依序跟進。白宮貿易顧問納瓦洛 (Peter Navarro) 則早在 4 月時曾預告，川普團隊有「90 天內談成 90 個協議」的可能，並表示：「這是川普為美國人做出的果斷決策。」

「對等關稅」時限將屆！川普：若無共識不排除單邊加徵

川普於 4 月 2 日宣布對「對美貿易順差國」實施「對等關稅」(Reciprocal Tariffs) 政策，並於隔周宣布暫緩 90 天，給予談判空間。這項暫緩措施將於 7 月 9 日到期，外界普遍預期屆時將成為一個政策關鍵轉捩點。

不過消息指出，部分國家在談判中仍採取保留態度，使部分協議進展較慢。川普日前也表示，若談判結果不如預期，不排除單方面調升關稅。

此外，外界對這些貿易協議的「實質內容」仍有疑慮。過去川普大力吹捧與英國的貿易協議為「全面性成果」，但實際上仍有關鍵條款未定；與中國達成的共識，也尚未解決芬太尼毒品走私與美國企業進入中國市場的具體問題。