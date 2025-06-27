鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 23:40

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根據《彭博》周五 (27 日) 報導，美國銀行 (BAC-US) 首席投資策略師 Michael Hartnett 警告，隨著市場愈來愈押注聯準會 (Fed) 即將降息，美股正面臨投機性泡沫風險升高的局面。

美銀策略師：Fed降息+稅改成催化劑 美股泡沫風險升高(圖：REUTERS/TPG)

Hartnett 團隊在報告中指出，今年已有多達 1640 億美元資金流入美國股市，若以目前趨勢推算，全年將成為史上第三大資金流入年。他們強調，原本困擾市場的關稅戰與地緣政治風險，隨著美國與中國等主要貿易夥伴接近達成協議，壓力已逐步減輕。當前市場焦點轉向降息與川普稅改是否能於國會通過，若這兩項政策均實現，將推升投機氣氛升溫。

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報告寫道，「從關稅轉向降稅與降息」的政策轉向，可能導致今年下半年美股出現泡沫風險加劇，並進一步拉低美元走勢。利率交換市場目前預期，未來 12 個月內 Fed 將降息四次，顯示市場已高度定價寬鬆預期。

標普 500 指數目前逼近歷史新高，10 年期美債殖利率則較 5 月高點下滑超過 30 個基點。Hartnett 表示，最佳佈局策略是採取「美國成長股與全球價值股」的槓鈴式配置方式，藉此平衡風險與報酬。