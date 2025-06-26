鉅亨網編譯段智恆 2025-06-26 22:30

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美國 5 月耐久財訂單大幅反彈，主要受惠於商用飛機訂單暴增，但同月出口卻創下新冠疫情以來最大跌幅，導致商品貿易逆差意外擴大。整體數據反映製造業復甦動能與國際貿易表現出現明顯分歧，恐將削弱第二季經濟成長貢獻。

美5月耐久財訂單激增16.4% 商品貿易逆差擴大創近年新高(圖：REUTERS/TPG)

根據美國商務部周四 (26 日) 公布數據，5 月耐久財訂單月增 16.4%，創多年來最大單月增幅，遠優於市場預期的 8.5%，也扭轉前月下修後的 6.6% 跌幅。此一反彈主要受到運輸設備訂單激增 48.3% 推動，其中商用飛機訂單暴增 230.8%，波音單月接獲 303 架飛機訂單，其中 150 架來自卡達航空，該筆交易是在總統川普訪問卡達期間簽訂。

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不過，扣除運輸項目後的耐久財訂單表現平淡，顯示整體製造業需求仍面臨壓力。作為企業資本支出風向指標的「非國防資本財」（不含飛機）訂單在 5 月回升 1.7%，優於預期的 0.1%，但仍難掩企業對貿易政策不確定性的保守態度。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周重申，目前仍需觀察關稅影響是否推升通膨，才會決定是否調整利率政策。聯準會基準利率自去年 12 月起維持在 4.25% 至 4.50% 區間未變。

另一方面，根據美國人口普查局數據，5 月商品貿易逆差擴大 11.1% 至 966 億美元，遠高於市場預估的 861 億美元。出口月減 5.2% 至 1,792 億美元，為 2020 年疫情封鎖以來最大跌幅，主因工業原物料如原油等出貨大減。進口則變動不大，維持在 2,758 億美元，前月則因企業提前囤貨創下歷史最大降幅。

分析指出，進口激增現象已告一段落，而出口下滑將使原本預期能推升第二季國內生產毛額 (GDP) 的淨出口貢獻面臨挑戰。亞特蘭大聯準銀行原估第二季淨出口將為 GDP 貢獻逾 2 個百分點，該預測值可能在接下來數日下修。