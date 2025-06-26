〈美股早盤〉AI題材助攻！主要指數開高 標普500、那指再探歷史新高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周四 (26 日) 開盤小幅走高與美債齊揚、美元下挫，其中標普 500 與那斯達克指數雙雙逼近歷史高點。晶片大廠美光 (Micron) 財報優於預期，激勵人工智慧 (AI) 概念股走揚，投資人也持續消化一連串經濟數據。與此同時，有報導指出，美國總統川普可能在聯準會 (Fed) 主席鮑爾任期結束前提前公布繼任人選。
截稿前，道瓊工業指數漲近 240 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.2%。
美國最新公布的國內生產毛額 (GDP) 數據未對市場造成明顯衝擊，美股期指與公債價格周四齊漲，美元則下挫至 2022 年以來低點。投資人一方面關注記憶體晶片大廠美光的強勁財報帶動人工智慧 (AI) 題材樂觀情緒，另一方面也緊盯美國總統川普對聯準會 (Fed) 主席鮑爾可能提前撤換的最新表態。
標普 500 指數期貨上漲 0.3%，暗示美股將進一步逼近歷史新高。10 年期美債殖利率下滑 1 個基點至 4.28%。《華爾街日報》(WSJ) 引述消息人士指出，川普預計最快 9 月或 10 月就會宣布鮑爾的繼任人選。儘管鮑爾任期尚未屆滿，川普已連續數周施壓 Fed 加速降息，最新發言更批評鮑爾「糟糕透頂」，並透露已將人選範圍縮小至三到四人。
市場對 Fed 政策路徑的預期也出現變化。交易員目前預估 9 月首次降息機率上升至 20%，年底前的降息幅度預期由上周的 50 個基點升至 62 個基點，2025 年底前則估計累計降息幅度達 63 個基點。
除了政策不確定性，企業財報也成為本周推動市場的重要因素。美光公布優於預期的財測，預估下季營收將超標，主因 AI 資料中心對記憶體晶片需求成長強勁。消息帶動晶片股全面走高，美光盤前漲幅達 2%，超微 (AMD-US) 與邁威爾科技 (MRVL-US) 分別上揚 2.4% 與 2%，輝達 (NVDA-US) 則續創歷史新高，盤前再漲 1.1%。
另一方面，川普也於周三宣布下周將與伊朗進行會談，尋求德黑蘭承諾放棄核計畫。這項發展有助中東局勢降溫，也支撐了市場風險情緒。
Fed 主席鮑爾本周於國會聽證會上重申，目前利率政策仍需維持觀望態度。他表示，面對仍具高度不確定性的貿易關稅環境，審慎以對屬合理決策。投資機構 AJ Bell 分析師 Daniel Coatsworth 指出，當前談判進行中，Fed 採取謹慎立場可理解。
隨著鮑爾是否連任再度成為焦點，市場正密切觀察川普對 Fed 獨立性可能造成的衝擊。在地緣政治與貿易政策干擾下，決策當局需在成長放緩與通膨升溫風險間取得微妙平衡。
截至台北時間周四（26 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 210.11 點或 0.49%，暫報 43,192.54 點
- 那斯達克綜合指數上漲 69.13 點或 0.35%，暫報 20,042.69 點
- 標普 500 指數上漲 23.49 點或 0.39%，暫報 6,115.65 點
- 費半上漲 34.34 點或 0.63%，暫報 5,527.64 點
- 台積電 ADR 上漲 0.73% 至每股 224.39 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.275%
- 紐約輕原油上漲 0.86% 至每桶 65.48 美元
- 布蘭特原油上漲 0.72% 至每桶 66.91 美元
- 黃金下跌 0.19% 至每盎司 3,336.60 美元
- 美元指數跌至 96.90
焦點個股：
美光 (MU-US) 早盤股價下跌 0.79%，至每股 126.25 美元
美光科技盤前漲超 2%。消息面上，美光公布截至 5 月 29 日的第三季業績，銷售額年增 37% 至 93 億美元，超過分析師預期的 88.5 億美元；調整後每股收益 1.91 美元，亦超過預期的 1.6 美元。期內 DRAM 收入創歷史新高。展望第四財季，美光同樣給予超預期的業績指引，預估營收將達到約 107 億美元，調整後每股盈餘約 2.5 美元，分析師預期分別為 98.9 億美元及 2.03 美元。
台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價上漲 0.63%，至每股 224.14 美元
全球最大晶圓代工廠台積電盤前漲 1%，股價開盤或創歷史新高。消息上，台積電將向其海外子公司注資 100 億美元，這是該公司為避險匯率風險所採取的最大規模資本運作。此舉旨在降低外匯避險成本，並增強匯率風險管理的資本彈性。
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.38%，至每股 154.90 美元
輝達執行長黃仁勳表示，除了人工智慧 (AI)，機器人技術尤其是人形機器人，將是這家 AI 晶片巨擘最大規模的潛在成長市場，而基於 AI 訓練 / 推理系統的完全自動駕駛汽車將成為該技術的首個重大商用應用。
今日關鍵經濟數據：
- 美國第一季 GDP 季增年率終值報 - 0.5%，預期 - 0.2%，前值 2.4%
- 美國第一季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 3.5%，預期 3.4%，前值 2.6%
- 美國第一季實質個人消費支出季增年率終值報 0.5%，預期 1.2%，前值 4.0%
- 美國上周初領失業金人數報 23.6 萬，預期 24.4 萬，前值 24.6 萬
- 美國上周續領失業金人數報 197.4 萬，預期 195 萬，前值 193.7 萬
- 美國 5 月耐久財訂單月增率報 16.4%，預期 8.6%，前值 - 6.6%
華爾街分析：
高盛表示，本月圍繞中東的地緣政治緊張局勢正在重新確立美元與風險資產之間的傳統負相關關係。在過去八個交易日中，美元呈現出與標普 500 指數相反的走勢，這與今年早些時候美國總統川普發動貿易戰後、市場大規模拋售美國資產期間美元與風險資產的正相關模式形成鮮明對比。
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