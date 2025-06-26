鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-26 21:44

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美股主要指數周四 (26 日) 開盤小幅走高與美債齊揚、美元下挫，其中標普 500 與那斯達克指數雙雙逼近歷史高點。晶片大廠美光 (Micron) 財報優於預期，激勵人工智慧 (AI) 概念股走揚，投資人也持續消化一連串經濟數據。與此同時，有報導指出，美國總統川普可能在聯準會 (Fed) 主席鮑爾任期結束前提前公布繼任人選。

〈美股早盤〉AI題材助攻！主要指數開高 標普500、那指再探歷史新高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 240 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.2%。

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美國最新公布的國內生產毛額 (GDP) 數據未對市場造成明顯衝擊，美股期指與公債價格周四齊漲，美元則下挫至 2022 年以來低點。投資人一方面關注記憶體晶片大廠美光的強勁財報帶動人工智慧 (AI) 題材樂觀情緒，另一方面也緊盯美國總統川普對聯準會 (Fed) 主席鮑爾可能提前撤換的最新表態。

標普 500 指數期貨上漲 0.3%，暗示美股將進一步逼近歷史新高。10 年期美債殖利率下滑 1 個基點至 4.28%。《華爾街日報》(WSJ) 引述消息人士指出，川普預計最快 9 月或 10 月就會宣布鮑爾的繼任人選。儘管鮑爾任期尚未屆滿，川普已連續數周施壓 Fed 加速降息，最新發言更批評鮑爾「糟糕透頂」，並透露已將人選範圍縮小至三到四人。

市場對 Fed 政策路徑的預期也出現變化。交易員目前預估 9 月首次降息機率上升至 20%，年底前的降息幅度預期由上周的 50 個基點升至 62 個基點，2025 年底前則估計累計降息幅度達 63 個基點。

除了政策不確定性，企業財報也成為本周推動市場的重要因素。美光公布優於預期的財測，預估下季營收將超標，主因 AI 資料中心對記憶體晶片需求成長強勁。消息帶動晶片股全面走高，美光盤前漲幅達 2%，超微 (AMD-US) 與邁威爾科技 (MRVL-US) 分別上揚 2.4% 與 2%，輝達 (NVDA-US) 則續創歷史新高，盤前再漲 1.1%。

另一方面，川普也於周三宣布下周將與伊朗進行會談，尋求德黑蘭承諾放棄核計畫。這項發展有助中東局勢降溫，也支撐了市場風險情緒。

Fed 主席鮑爾本周於國會聽證會上重申，目前利率政策仍需維持觀望態度。他表示，面對仍具高度不確定性的貿易關稅環境，審慎以對屬合理決策。投資機構 AJ Bell 分析師 Daniel Coatsworth 指出，當前談判進行中，Fed 採取謹慎立場可理解。

隨著鮑爾是否連任再度成為焦點，市場正密切觀察川普對 Fed 獨立性可能造成的衝擊。在地緣政治與貿易政策干擾下，決策當局需在成長放緩與通膨升溫風險間取得微妙平衡。

截至台北時間周四（26 日）21 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價下跌 0.79%，至每股 126.25 美元

美光科技盤前漲超 2%。消息面上，美光公布截至 5 月 29 日的第三季業績，銷售額年增 37% 至 93 億美元，超過分析師預期的 88.5 億美元；調整後每股收益 1.91 美元，亦超過預期的 1.6 美元。期內 DRAM 收入創歷史新高。展望第四財季，美光同樣給予超預期的業績指引，預估營收將達到約 107 億美元，調整後每股盈餘約 2.5 美元，分析師預期分別為 98.9 億美元及 2.03 美元。

台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價上漲 0.63%，至每股 224.14 美元

全球最大晶圓代工廠台積電盤前漲 1%，股價開盤或創歷史新高。消息上，台積電將向其海外子公司注資 100 億美元，這是該公司為避險匯率風險所採取的最大規模資本運作。此舉旨在降低外匯避險成本，並增強匯率風險管理的資本彈性。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.38%，至每股 154.90 美元

輝達執行長黃仁勳表示，除了人工智慧 (AI)，機器人技術尤其是人形機器人，將是這家 AI 晶片巨擘最大規模的潛在成長市場，而基於 AI 訓練 / 推理系統的完全自動駕駛汽車將成為該技術的首個重大商用應用。

今日關鍵經濟數據：

美國第一季 GDP 季增年率終值報 - 0.5%，預期 - 0.2%，前值 2.4%

美國第一季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 3.5%，預期 3.4%，前值 2.6%

美國第一季實質個人消費支出季增年率終值報 0.5%，預期 1.2%，前值 4.0%

美國上周初領失業金人數報 23.6 萬，預期 24.4 萬，前值 24.6 萬

美國上周續領失業金人數報 197.4 萬，預期 195 萬，前值 193.7 萬

美國 5 月耐久財訂單月增率報 16.4%，預期 8.6%，前值 - 6.6%